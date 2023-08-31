新都城月內僅7刁 縮三成

此外，8月有半數屋苑樓價下跌，並以頻現低價買賣的鰂魚涌太古城跌幅最大，平均實用呎價僅約15,522元，較上月瀉約9.6%，為2016年7月後的逾6年最低。其次是沙田第一城，按月亦挫約8.7%，本月平均呎價約13,589元，為逾5年半低位。