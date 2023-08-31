新都城月內僅7刁 縮三成
樓市氣氛薄弱，指標屋苑交投進一步下挫。將軍澳新都城本月暫只有約7宗成交，按月大幅縮減約三成，為10大二手屋苑中，交投量跌幅最大的項目。
綜合代理數據，上述屋苑交投連續兩個月下跌，8月成交按月少3宗，並接近一周未聞買賣。該盤樓價亦同步回落，本月平均呎價約14,118元，按月跌約4.7%。
第一城平均呎價5年半低
期內荔枝角美孚新邨更跌至一年半低位，本月暫錄約12宗，較上月顯著減少約兩成，為去年2月後新低。港島鰂魚涌康怡花園錄約14.3%跌幅，暫只有約6宗成交，為10個主要二手屋苑中交投量最少樓盤。而本月10大屋苑整體成交重上百宗水平，按月回升約5.6%。
此外，8月有半數屋苑樓價下跌，並以頻現低價買賣的鰂魚涌太古城跌幅最大，平均實用呎價僅約15,522元，較上月瀉約9.6%，為2016年7月後的逾6年最低。其次是沙田第一城，按月亦挫約8.7%，本月平均呎價約13,589元，為逾5年半低位。
樓市掉頭回落，美聯集團(01200)主席黃建業指出，上半年市況較預期差，樓價跌勢已成。該行原先預期今年樓價有約5至10%升幅，現估計最終「無升跌」。
他又指，二手蝕讓個案料將攀升，而樓市辣招已推出逾10年，現時短炒絕迹，並以自用為主，惟辣招卻從未檢討，故建議政府應盡快「撤辣」。
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