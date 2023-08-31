藍籌屋苑輪住冧價

太古城重返10年前 海怡美孚頻現蟹貨 本港二手樓價跌勢未停，即使以往最「穩陣」的藍籌屋苑都紛紛失守。向為樓市指標的鰂魚涌太古城，其中屬海景花園的一個單邊樓王單位，不足半年劈價500萬元沽出，呎價僅約15,260元，跌穿去年低位，做價重返約10年前水平。而鴨脷洲海怡半島及荔枝角美孚新邨近日都錄得蝕讓個案。

中原王秀芬表示，上述為太古城青松閣中層H室，實用面積約1,114方呎，套三房連工人房間隔，望全海景，3月開價2,200萬元放盤，近日隨市況減至1,750萬元，獲用家積極洽購，再減至1,700萬元成交。上述做價較個別銀行網上估值低逾21%。

康怡三房跌穿千萬 事實上，同類型大單位近年做價普遍都逾二千萬元，最高曾逾2,700萬元。如金楓閣一個低層G室銀主盤，實用面積約1,015方呎，去年10月透過拍賣以1,740萬元售出，呎價約17,143元已屬近年低位。資料顯示，海景花園A及H室全海景戶，2012至2013年期間都錄樓價約1,700萬至1,750萬元登記。

同區康怡花園套三房單位做價罕見跌穿千萬元。中原楊文傑透露，該盤G座高層16室，實用面積約685方呎，本月初放盤叫價1,050萬元，因單位裝修較舊，減至985萬元獲租客購入，呎價約14,380元，較銀行估價1,120萬元，低約135萬元

藍籌屋苑近日頻現「蟹貨」。市場消息透露，海怡半島18座低層B室，實用面積約581方呎，套兩房連士多房設計，開價900萬元，終以785萬元成交，較2020年購入價帳面低約55萬元，呎價約13,511元。

中原馮健平稱，美孚新邨3期百老匯街86號低層C室套三房戶，開價1,028萬元，減至942萬元成交，呎價約11,108元，4年多帳面蝕183萬元。

名城鬆綁虧損77萬 此外，鐵路站上蓋二手屋苑樓價過往都會被「看高一線」，但現市況下都要損手。世紀21奇豐李仕明表示，大圍名城5座北翼低層B室三房戶，放盤3個月，累減112萬元，以1,088萬元沽出，呎價約13,860元，約3年帳面虧蝕77萬元。

天水圍嘉湖山莊錄本月第二宗低於「4球」成交。祥益林家倫指，該盤樂湖居5座低層E室兩房戶，累減約102萬元，以約398萬元易手，呎價約8,884元。

忠誠拍賣昨日以644萬元拍出馬鞍山新港城A座中層4室銀主盤，較開價搶高約11%，呎價約11,338元。單位逾4年帳面貶值約12.9%。

二手藍籌屋苑跌價實錄