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簡訊一覽
●信德集團(
00242
)今年上半年蝕4.24億元，較去年同期賺2.28億元由盈轉虧，不派息。同期美聯集團(
01200
)賺3,905萬元，較去年同期蝕2.31億元由虧轉盈，不派息。
●招商局港口(
00144
)今年上半年賺33.51億元，按年減30.54%，中期息維持每股0.22元。天津發展(
00882
)同期賺3.71億元，按年增長36.34%，中期息每股0.0345元；上海實業(
00363
)賺13.75億元，按年增24.64%，中期息維持每股0.42元。北京控股(
00392
)同期賺46.48億元，按年跌7.56%，中期息每股0.93元。
●中國鐵建(
01186
)今年上半年賺136.48億元（人民幣‧下同），按年增長1.18%；同期宏華集團(
00196
)蝕1.54億元，較去年同期蝕5.23億元有所收窄，兩者均不派息。中通快遞(
02057
)同期經調整後淨利潤44.67億元，按年升54.6%，不派息。
●聯邦制藥(
03933
)今年上半年賺12.85億元（人民幣‧下同），按年升1.03倍，中期息按年增1.4倍至每股0.12元。神威藥業(
02877
)同期賺4.91億元，按年增長48.42%，中期息每股0.11元；再鼎醫藥(
09688
)蝕1.7億美元，較去年同期蝕2.2億美元有所收窄，而海普瑞(
09989
)則賺1.23億元，按年跌75.9%，兩者均不派息。
●長城汽車(
02333
)截至今年6月底止半年賺13.61億元（人民幣‧下同），按年減75.69%，不派息。同期申洲國際(
02313
)賺21.26億元，按年跌10.13%，中期息每股0.95元；紛美包裝(
00468
)賺9,982萬元，按年增48.17%，不派息。
●希瑪眼科(
03309
)截至今年6月底止半年賺2,975萬元，按年增長一倍，不派息。同期永安國際(
00289
)賺2.74億元，較去年同期蝕1.06億元由虧轉盈，恢復派中期息，每股0.34元。
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