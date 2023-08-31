絲絲講場：渣打侍產領養假增至20周

香港政府除咗搶人才，其實一直都想谷本地出生率，奈何法定嘅生育福利唔多，例如男士侍產假咁多年來都只係得5日。公道啲講，都有唔少私人公司嘅良心老闆額外畀侍產假，但多數都係總共7日或10日。最新渣打香港就宣布，由9月1日起將僱員有薪侍產假及領養假由現時兩個星期增加至20個星期，同現行有薪產假睇齊。喺新安排下，爸爸們以及在職嘅領養父母都有更多時間迎接家庭新成員。

設媽媽房予員工授奶 渣打香港行政總裁禤惠儀話，人才係最寶貴資產，佢哋一直積極創造以人為本、多元共融企業文化，提倡工作與生活平衡，幫助員工發展長遠事業，同時照顧自己家庭需要。今次新安排係希望在職家長有更多時間迎接新家庭成員，亦提供家庭友善同埋共融嘅工作環境，以吸引同保留優秀人才。

另外，渣打亦都會喺多個辦公室內設有「媽媽房」，提供私隱空間予員工授奶；而隨住疫情過去，今年亦都趁暑假重新舉辦咗「帶孩子上班日」，畀員工攜同子女到中環及觀塘嘅辦公室參觀，了解父母嘅工作。

依家女性嘅法定產假只係得14周，可以畀得出20周產假嘅公司真係為數唔多，何況係男性侍產假呢？據絲絲不完全嘅統計，美資投行高盛都有20周產假兼20周侍產假，但喺投資銀行工作，似乎同一般人距離感好遠，渣打就似乎比較貼近大眾，希望今次可以帶起一般公司增加侍產假嘅風潮啦！

余絲韻