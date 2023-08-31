保誠扭虧 首要投資新業務
保誠(02378)今年上半年賺9.44億美元，扭轉去年同期的虧損局面，並宣派第一次中期股息每股6.26美仙，按年升9%；2023至2024年度的股息增長指引介乎7至9%。財務總監班博文（Ben Bulmer）表示，集團重視股東回報，但需要維持資本，首要任務將投資於有機會的新業務，此舉的經濟效益吸引，內部收益率（IRR）超過25%，現金回收期不到4年。
該企指，將實施新策略，在亞洲及非洲結構性增長市場進行定向投資，建構可持續增長的平台，並相信新策略將透過營運及財務紀律，實現於2022至2027年期間新業務利潤複合年增長率達15至20%，以及有效保險及資產管理業務賺取的經營自由盈餘達雙位數複合年增長的兩個主要財務目標。
本地業務方面，新任執行總裁華康堯（Anil Wadhwani）稱，香港有三分之二的新業務價值來自內地訪客，主要是中港息差以及通關後釋放壓抑的需求；上半年集團的香港新業務利潤為6.7億美元，按年增長2.18倍。
看好港前景 布局大灣區
他指，雖然目前訪港旅客僅恢復至2019年的70%，但相信不會對香港業務產生結構性障礙，亦觀察到訪港旅客對本地服務業產生正面影響，繼續看好香港業務前景。集團會持續布局大灣區，澳門分行開設後已開始招募代理，已完成大灣區全部11個城市的業務布局。
內房危機持續困擾市場，華康堯稱，保誠目前的投資資產總額為1,460億美元，當中內房僅佔2,800萬美元，對碧桂園(02007)的投資佔比屬微不足道。
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