保誠扭虧 首要投資新業務

該企指，將實施新策略，在亞洲及非洲結構性增長市場進行定向投資，建構可持續增長的平台，並相信新策略將透過營運及財務紀律，實現於2022至2027年期間新業務利潤複合年增長率達15至20%，以及有效保險及資產管理業務賺取的經營自由盈餘達雙位數複合年增長的兩個主要財務目標。

本地業務方面，新任執行總裁華康堯（Anil Wadhwani）稱，香港有三分之二的新業務價值來自內地訪客，主要是中港息差以及通關後釋放壓抑的需求；上半年集團的香港新業務利潤為6.7億美元，按年增長2.18倍。

看好港前景 布局大灣區 他指，雖然目前訪港旅客僅恢復至2019年的70%，但相信不會對香港業務產生結構性障礙，亦觀察到訪港旅客對本地服務業產生正面影響，繼續看好香港業務前景。集團會持續布局大灣區，澳門分行開設後已開始招募代理，已完成大灣區全部11個城市的業務布局。