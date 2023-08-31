中石油首6月純利升4.4% 增派息

化工業務次季轉賺 煉油業務經營溢利一樣下跌，而化工市場處境明明都是「低迷、大多數化工產品毛利下降」，但中石油的化工業務經營虧損按年縮窄27.14%至1.61億元，次季更按季轉賺7.65億元，中石化卻繼續蝕錢。

中石油為一眾燃氣股進口大量天然氣，其天然氣銷售分部業務上半年經營溢利按年增長3.45%至141.2億元，指進口成本上升之際，已優化氣源結構。

料油價有下行風險 展望下半年，中石油稱，世界經濟仍有下行風險，中國復甦基礎仍不牢固，國際原油市場供需大致平衡，惟油價有下行風險，反觀天然氣市場需求有望改善，強調將加緊內地油氣資源的風險勘探，提高規模儲量，並維持全年資本開支預算於2,435億元，其中上游佔1,955億元。