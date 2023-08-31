中石油首6月純利升4.4% 增派息
中國石油(00857)今年上半年純利按年增長4.46%至852.72億元（人民幣‧下同），為「三桶油」中唯一有增長的公司，中期息按年增加3.66%至每股0.21元。
中石油上半年營業收入按年跌8.34%至1.47萬億元，跌幅顯著大過同樣兼營上游（開採）和下游（煉油、化工及分銷）的中國石油化工(00386)，經營溢利卻相反，按年增長1.34%至1,206.17億元，原因之一是外購原油和原料油等的「採購、服務及其他」開支按年跌9.6%，中石化則見上漲。
化工業務次季轉賺
煉油業務經營溢利一樣下跌，而化工市場處境明明都是「低迷、大多數化工產品毛利下降」，但中石油的化工業務經營虧損按年縮窄27.14%至1.61億元，次季更按季轉賺7.65億元，中石化卻繼續蝕錢。
中石油盈利比中石化偏重上游，勘探與生產分部與純做上游的中國海洋石油(00883)一樣，收入按年下跌6.62%至693.92億元，原因是實現油價及氣價俱按年跌逾一成，經營溢利卻按年增長3.71%至855.15億元，原因包括單位油氣操作成本按年跌6.8%至10.82美元，次季按年多賺19.74%至445.19億元，同季整體經營溢利則按年倒退5.71%至582.21億元，可謂起了支撐作用。
中石油為一眾燃氣股進口大量天然氣，其天然氣銷售分部業務上半年經營溢利按年增長3.45%至141.2億元，指進口成本上升之際，已優化氣源結構。
料油價有下行風險
展望下半年，中石油稱，世界經濟仍有下行風險，中國復甦基礎仍不牢固，國際原油市場供需大致平衡，惟油價有下行風險，反觀天然氣市場需求有望改善，強調將加緊內地油氣資源的風險勘探，提高規模儲量，並維持全年資本開支預算於2,435億元，其中上游佔1,955億元。
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