日清半年多賺6.3% 靠加價抵銷成本漲幅

即食麵需求減 收入少6% 他表示，疫情後由於即食麵消費意欲減弱，缺乏去年疫情帶動之需求激增，以及港元兌人民幣換算所產生的負面影響，令整體業務受到影響。今年上半年，日清的收入減少6.12%至19.29億元，主要由於民眾消費減少，以及匯率換算負面影響所致。期內匯兌虧損淨額為1,272.2萬元，按年大升3.63倍。

該企期內的毛利增長1.95%至6.58億元，毛利率由去年31.4%（經重列）增加2.7個百分點至本期的34.1%，主要由於去年香港及內地實施價格調整以抵銷生產成本飆升，以及主要原材料成本緩和所致。經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）按年下降3.3%至2.95億元，相當於期內經調整EBITDA利潤率15.3%，升0.4個百分點。

來自香港及其他亞洲業務的收入減少3.9%至7.51億元，佔總收入39%。該分部盈利貢獻急升26.8%至約5,600萬元，同樣歸因於實行價格調整及原材料成本下降所致。

續擴版圖 拓銷售渠道 至於佔61%的內地業務收入，按年減少約7.5%至11.77億元，按當地匯率降約1.1%。分部盈利貢獻降3.2%至1.6億元，但按當地匯率增3.5%。財務方面，在6月底該企為淨現金狀態，持現金淨額約11.38億元，按半年下降10.92%，可動用銀行融資額度8.2億元。

展望未來，安藤清隆指，儘管上半年內地短期消費情緒疲軟，但預計今年7月政治局會議後下半年將出現好轉。公司將繼續擴展其業務版圖及滲透其他地區，同時開拓更多銷售渠道。