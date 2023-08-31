HKTVmall母企少賺61%

零售業遇4大問題 該企更不諱言，在港從事零售或其他業務和生意，未來幾年都要面對中高檔消費者數量減少、消費者傾向海外購物或網上消費、消費者晚上出外時間減少，以及各級工作人員招聘困難的4大問題，反映本地零售業前景極之不明朗，想在平價貴價零售市場分一杯羹甚為艱難。該企股價昨日下跌1.13%，收報3.49元。

集團上半年已完成的GMV為40.28億元，按年跌3.77%。其中HKTVmall上半年的GMV跌3.6%至39.9億元，主因經濟復甦速度緩慢以及大規模的報復式海外旅遊，令業務增長放緩。

按產品類別劃分，糧油雜貨的GMV按年跌16.5%至17.2億元，佔整體GMV的比重由49.8%跌至43.1%。行政總裁（香港）周慧晶表示，糧油雜貨表現不及去年出色，主要是去年在新冠疫情期間的高基數影響，加上民眾外遊，削弱需求，但認為消費者網購已成為習慣，有關趨勢沒有因生活復常而有所逆轉，繼續是HKTVmall最大貢獻的產品類別；另美容及健康產品GMV升10.46%至9.5億元；寵物用品GMV升64.7%至2.8億元，成為第四大主要產品種類，主因2021年實施的一項競爭性佣金計劃帶動所致。

半年營業額跌4.8% 期內，集團營業額按年倒退4.86%至18.28億元。其中，來自直接商品銷售（1P）及商戶特許銷售（3P）業務分別跌3.95%及5.56%，相關整體毛利率及混合佣金率按年倒退1.3個百分點至22.2%，主因競爭激烈令毛利率下跌。另科技及其他業務收入更由去年同期的540萬元急跌至20萬元。

不過，集團財務總裁兼公司秘書黃雅麗稱，該企將增加行銷、推廣及線上對線下（O2O）門市行銷開支，由原有2.1至2.8%，上調到2.7至3%；又指雖然額外的行銷費用會影響公司的財務，但有助公司長遠發展。

該企於青衣擴展約144,000方呎的第3方物流配送中心，以及位於將軍澳總部擴展的數萬方呎自動化物流中心，將於今年內完工，未來3年將軍澳總部會再加建約200,000方呎，同時於海外陸續成立各項技術的研究開發中心。

HKTVmall產品訂單上半年總商品交易額分布