中旅轉賺2.2億 息1.5仙

公司上半年收入為20.54億元，按年大升1.32倍，而擁有現金及銀行結餘26.84億元，以及銀行及其他借貸及控股公司貸款為9.70億元，負債與權益比率為27%。

旅遊景區獲利8646萬 得益於內地旅遊重啟後強勁的度假需求釋放，上半年旗下旅遊景區及相關業務總體收入為10.66億元，按年增長82.81%，應佔利潤為8,646.3萬元，上年同期應佔虧損為6,906.4萬元。

旅遊證件及相關業務表現方面，公司指受益於中港兩地放寬與疫情有關的旅行限制及社交措施，旅遊證件業務的需求不斷增加，上半年旅遊證件及相關業務收入為2.21億元，按年上升4.2倍；應佔利潤為1.14億元，去年同期應佔虧損為2,678萬元。至於酒店及客運業務，上半年收入分別為3.16億元和4.39億元，分別上升41.35%及16.17倍。

展望下半年，公司指將繼續監察全球經濟及金融環境、地緣政治緊張局勢和俄羅斯戰事的動態及影響，又指隨着市場狀況逐步改善，將把握全面通關後帶來的商機，並有信心下半年的經營表現及業績繼續得以改善及逐步恢復。