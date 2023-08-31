國航東航收入增 虧損減
自今年初內地通關後，多家上市航空公司上半年收入翻倍，反映出行業正在穩步復甦。不過，國際航線要完全復甦需時，更重要是被人民幣大幅貶值所拖累，上半年整體行業還未能扭虧為盈。中國國航(00753)上半年收入按年增長1.48倍至596.13億元（人民幣‧下同），但依然錄得34.46億元的虧損，只不過較去年同期勁蝕194.36億元已有明顯改善。
國航解釋，上半年虧損主要由於「國際航線恢復情況低於預期，以及人民幣兌每美元匯率波動等因素影響」。從客運層面來看，該公司上半年客運運力投入按年增長1.9倍；客座率增加了10.1個百分點至70.52%，距離新冠疫情前2019年全年的客座率81.02%尚有一些復甦空間。
海航半年蝕16億
另外，於A股上市的海航控股上半年續虧損16.09億元，在解釋虧損原因時未提國際航線，只歸因於匯率波動。海航稱，上半年確認的財務匯兌損失多達26.24億元，原因是大多數的租賃債務及部分貸款都以外幣結算，經營支出中的外幣開支一般高於外幣收入，而基於6月底各種美元金融資產和負債的狀況，「如果人民幣兌每美元升值或貶值5%……公司將增加或減少稅前利潤37.54億元」。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：