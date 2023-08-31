產經

國航東航收入增 虧損減

東航虧損較國航及南航嚴重。 東航虧損較國航及南航嚴重。
東航虧損較國航及南航嚴重。
自今年初內地通關後，多家上市航空公司上半年收入翻倍，反映出行業正在穩步復甦。不過，國際航線要完全復甦需時，更重要是被人民幣大幅貶值所拖累，上半年整體行業還未能扭虧為盈。中國國航(00753)上半年收入按年增長1.48倍至596.13億元（人民幣‧下同），但依然錄得34.46億元的虧損，只不過較去年同期勁蝕194.36億元已有明顯改善。
國航解釋，上半年虧損主要由於「國際航線恢復情況低於預期，以及人民幣兌每美元匯率波動等因素影響」。從客運層面來看，該公司上半年客運運力投入按年增長1.9倍；客座率增加了10.1個百分點至70.52%，距離新冠疫情前2019年全年的客座率81.02%尚有一些復甦空間。
中國東方航空(00670)上半年收入亦按年增長1.55倍至494.25億元，惟仍錄得62.49億元的虧損，按年收窄66.64%，比國航及南方航空(01055)嚴重。東航業績公告中所載的虧損原因與國航幾乎一樣，都歸咎於國際航線及人民幣匯率。6月底，東航的外幣帶息債務折合為374.66億元，當中美元帶息債佔比為88.71%，這些美元債務因為人民幣貶值而產生了額外的匯兌虧損，亦增加了公司的還息成本。
海航半年蝕16億
另外，於A股上市的海航控股上半年續虧損16.09億元，在解釋虧損原因時未提國際航線，只歸因於匯率波動。海航稱，上半年確認的財務匯兌損失多達26.24億元，原因是大多數的租賃債務及部分貸款都以外幣結算，經營支出中的外幣開支一般高於外幣收入，而基於6月底各種美元金融資產和負債的狀況，「如果人民幣兌每美元升值或貶值5%……公司將增加或減少稅前利潤37.54億元」。
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