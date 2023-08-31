國航東航收入增 虧損減

國航解釋，上半年虧損主要由於「國際航線恢復情況低於預期，以及人民幣兌每美元匯率波動等因素影響」。從客運層面來看，該公司上半年客運運力投入按年增長1.9倍；客座率增加了10.1個百分點至70.52%，距離新冠疫情前2019年全年的客座率81.02%尚有一些復甦空間。

海航半年蝕16億

另外，於A股上市的海航控股上半年續虧損16.09億元，在解釋虧損原因時未提國際航線，只歸因於匯率波動。海航稱，上半年確認的財務匯兌損失多達26.24億元，原因是大多數的租賃債務及部分貸款都以外幣結算，經營支出中的外幣開支一般高於外幣收入，而基於6月底各種美元金融資產和負債的狀況，「如果人民幣兌每美元升值或貶值5%……公司將增加或減少稅前利潤37.54億元」。