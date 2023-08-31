中金首6月收益186億 盈利縮7%
中資券商中金公司(03908)今年上半年盈利35.6億元（人民幣‧下同），按年下跌7.31%；每股盈利0.67元，不派中期股息。該企指，經濟逐步向常態化增長，內地資本市場穩步復甦，證券行業盈利情況按年有所回升，推動股票業務及投資銀行業務收入增加，故收入因而呈現小幅增長。
期內，收入及其他收益總額186.07億元，按年升5.41%。當中，其他收益按年增4.74倍至20.12億元，主要受惠外匯衍生金融工具產生的匯兌收益按年飆升9.33倍。不過，手續費及佣金收入，以及投資收益均減少約12%。加權平均淨資產收益率3.8%，按年下降0.8個百分點。
儘管投行裁員消息不絕，截至6月底止，中金的僱員數目不跌反增，有約1.52萬僱員，較去年底增加129名，中國內地及香港分別增加95人及34人。
東證多賺逾1.9倍
此外，同業東方證券(03958)截至今年6月底止半年多賺1.93倍，盈利19.01億元，每股盈利0.21元。期內，收入總額、其他收入及收益淨額達109.92億元，按年升12.61%；加權平均淨資產收益率為2.44%，按年增加1.58個百分點。不過，該企的在職員工較去年底減少66人，至8,325人，而母公司員工有5,598人，較去年底少155人。
另海通證券(06837)同期純利38.29億元，按年減少19.51%，每股收益0.29元。期內收入、其他收入及收益總計260.27億元，按年增長31.02%。截至6月底，該企共有1.22萬名僱員，較去年底增119人；其中母公司在職員工增加281人至6,865人，惟子公司僱員僅5,397人，較去年底少162人。
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