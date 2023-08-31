中金首6月收益186億 盈利縮7%

期內，收入及其他收益總額186.07億元，按年升5.41%。當中，其他收益按年增4.74倍至20.12億元，主要受惠外匯衍生金融工具產生的匯兌收益按年飆升9.33倍。不過，手續費及佣金收入，以及投資收益均減少約12%。加權平均淨資產收益率3.8%，按年下降0.8個百分點。

儘管投行裁員消息不絕，截至6月底止，中金的僱員數目不跌反增，有約1.52萬僱員，較去年底增加129名，中國內地及香港分別增加95人及34人。