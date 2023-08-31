中銀內房貸款931億 不良率4.8%

6月底，中銀特定分類或減值貸款比率按半年升20點子至0.73%。她稱，主要是一名從事酒店業務的香港家族客戶的流動性緊張，疫後仍未改善，以及有東南亞客戶因當地疫情紓困措施結束，出現償債壓力。

至於內房貸款餘額則為931億元，比去年底下降7%，佔集團貸款比重亦按半年跌0.7個百分點至5.4%，不良貸款比率為4.8%，而且民企僅佔22%。

蔣認為，目前內房正處於調整階段，但隨着當局推出多項穩定措施，待相關政策產生效用時，相信長遠對客戶購買房產、房地產開發意願將會逐步回升；但不排除未來會再有小量減值增加，推高信貸成本。

服務費佣金收入降一成 不過，中銀始終受惠香港息口高企，上半年計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入為249.88億元，按年增長42%；淨息差為1.56%，按年擴43點子。淨服務費及佣金收入則按年跌9.53%至49.14億元，主要是投資氣氛淡靜，以及貿易和信貸需求疲弱。

財務總監劉承鋼表示，市場對美國的加息預期回落，加上近期港元息口有所回調，相信港元定存化問題能有所紓緩；客戶根底扎實，上半年貸款增長已優於同業，相信下半年會保持增長，料全年貸款能有中單位數增長。