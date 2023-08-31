工行半年賺1737億 營收減
淨利息收入跌3.8% 撥備前利潤14載首挫
有「宇宙大行」之稱的工商銀行(01398)公布，今年上半年僅多賺1.2%，純利1,737.44億元（人民幣‧下同），且純利增長主要由資產減值損失減少8.66%所推動，撥備前營業利潤實際按年倒退5.3%，是2009年以來首度下跌，表現令人失望。其股價昨日收報3.57港元，跌0.55%。
工行上半年營業收入按年倒退3.43%至4,289.06億元，當中淨利息收入下跌3.88%至3,369.87億元，乃2016年之後首次下跌；手續費及佣金淨收入亦下跌3.38%至734.65億元。惟該行表示，兩者已較第一季的跌幅有所收窄。
受累貸款市場報價利率（LPR）下調導致的貸款重定價及客戶定期存款意願提升等多個因素，內銀業上半年淨息差全部按年收窄，當中工行淨息差為1.72%，按年減31點子，以跌幅計表現只是好過農業銀行(01288)的跌36點子。經濟復甦的不確定性驅使民眾寧願做定存，工行上半年吸收存款利息支出按年增27.7%，主要是客戶存款平均餘額增長14.4%及平均付息率上升20點子所致。
不良貸款率降至1.36%
管理層不諱言，調整存量按揭貸款利率對淨息差及利潤有一定下行壓力，仍有待具體實施方案出台，才可以準確測算相關影響，但對增加居民消費意願有積極作用，有利於提升零售類及中長期貸款的佔比，該行將着力保持淨息差在合理水平。該行又指，客戶提前還款意願較往年上升，即使個人按揭貸款投放總量有所增加，於6月的按揭貸款餘額較年初減約576億元或0.9%。
資產質量方面，工行於6月底的不良貸款3,436.05億元，按半年增6.98%或224.35億元。不良貸款率1.36%，按半年跌0.02個百分點，當中房地產業不良貸款率按半年增0.54個百分點至6.68%，主要是開發貸款受房地產風險持續出清影響。管理層重申，房地產貸款佔比較低，對整體資產質量和盈利影響有限，風險可控。
中行利潤1200億微揚
同日放榜的中國銀行(03988)上半年多賺0.78%，股東應佔稅後利潤為1,200.95億元。期內淨利息收入按年增4.75%至2,339.92億元，以增幅計跑贏一眾大型內銀股，淨息差1.67%，按年僅跌9點子，同樣跑贏。該行管理層解釋，主因美國加息令外幣淨息差改善，緩解人民幣息差下行壓力，惟坦言下半年淨息差仍面臨較大壓力。
值得留意是，昨再傳出新一輪存款利率下調即將落地，且存款期限愈長下調幅度愈大。上次3年及5年定存掛牌利率均下調0.15個百分點，據報這次調整幅度會多過上次。下調存息早已有眉目，建設銀行(00939)首席財務官生柳榮在發布會預告將採取措施，合理控制3年期以上、期限較長的高付息成本存款。之前傳出有大行計劃本周進一步下調存款利率，工行及建行俱在列。
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