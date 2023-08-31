工行半年賺1737億 營收減

工行上半年營業收入按年倒退3.43%至4,289.06億元，當中淨利息收入下跌3.88%至3,369.87億元，乃2016年之後首次下跌；手續費及佣金淨收入亦下跌3.38%至734.65億元。惟該行表示，兩者已較第一季的跌幅有所收窄。

不良貸款率降至1.36% 管理層不諱言，調整存量按揭貸款利率對淨息差及利潤有一定下行壓力，仍有待具體實施方案出台，才可以準確測算相關影響，但對增加居民消費意願有積極作用，有利於提升零售類及中長期貸款的佔比，該行將着力保持淨息差在合理水平。該行又指，客戶提前還款意願較往年上升，即使個人按揭貸款投放總量有所增加，於6月的按揭貸款餘額較年初減約576億元或0.9%。

資產質量方面，工行於6月底的不良貸款3,436.05億元，按半年增6.98%或224.35億元。不良貸款率1.36%，按半年跌0.02個百分點，當中房地產業不良貸款率按半年增0.54個百分點至6.68%，主要是開發貸款受房地產風險持續出清影響。管理層重申，房地產貸款佔比較低，對整體資產質量和盈利影響有限，風險可控。

7大內銀中期業績摘要