港匯勢創38年最大月度跌幅

雖然港府口口聲聲說要促進股票市場流動性，但投資者不買帳，連日來大市走勢都明顯是「彈散」格局，恐怕難改長期頹勢。恒生指數昨日曾升258點後，最終也要倒跌一點收市。香港股市表現長期低迷，加上港元與美元息差擴闊，投資者拋售手持的港元，港匯指數近日亦隨之向下，本月更有機會創下1985年以來最大的月度跌幅。

恒指微跌 北水續買貨 考慮到港股業績期即將結束，大市欠缺炒作消息，只怕又會來新一輪「陰乾式」下跌。市場原先憧憬香港會跟隨內地做法下調股票印花稅，怎料港府僅宣布成立專責小組，要不是刻意怠慢中央的政策方針，就是未盡全力想方設法盡快應對問題，市場對此的反應顯然是失望。恒指昨日高開後持續向下，最終收報18,482點，抹去全日升幅；國企指數亦跌30點或0.47%，收報6,356點。

「北水」透過港股通淨買入45.9億元撐市，雖然已是連續8個交易日淨流入，但依然無改港股弱勢，可見國際及本地投資者沽貨力度之猛。大市昨日成交1,082億元，主板沽空比率18.01%。

國際投資者對港股及港元資產信心不足，自然會拋售港元，尤其當前美國國債孳息率處於高位，「沽港元、換美元」的套息交易就更加頻繁。港元兌每美元昨日曾低見7.8474，距離弱方保證的7.85不遠，亦較本月初的7.796顯著回落。根據歷史數據，除非今日港匯能夠大幅反彈，否則勢創下38年以來最大的月度跌幅。

集團表示，從銀行獲得貸款的息率為香港銀行同業拆息（HIBOR）加約1.1厘的低成本融資；在內地境內借款為2.8至3.2厘的優惠利率。

截至去年底，該企的銀行貸款息率平均約為3.8厘，惟對有傳擬提早贖回部分永續債的消息沒有回應。該企股價昨日收報17.04元，升3.14%。