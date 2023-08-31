美私職增長遜色 道指仍高開

美國商務部公布修正後的第二季國內生產總值（GDP）數據，以年率計按季增速由初值的2.4%，下調0.3個百分點至2.1%。今次修訂主要反映出口、本地固定資產投資、私人庫存投資的下調。

值得留意的是，反映整體消費表現的個人消費開支（PCE）反而獲上調0.1個百分點，以年率計的按季增幅達1.7%。

另外，俗稱「小非農」的美國ADP私人就業職位增長不及預期，8月增幅僅17.7萬個，差過市場預期的19.5萬個。不過，7月份的數據卻由原來的32.4萬個，大幅向上修訂至37.1萬個。

AI利好 科技股前景看俏 相對於「跌跌不休」、「一彈即散」的港股，美國股市近年表現相當強勁。在經歷了去年的一輪大調整後，今年美股有望延續升勢。Wedbush分析師Daniel Ives表示，科技股的反彈正在形成新趨勢，市場有望克服對聯儲局收緊貨幣政策的擔憂。展望未來12至18個月，人工智能（AI）將會像火箭般驅動科技行業增長，直言「我們對科技股的樂觀看法有增無減」。

美股周三早段靠穩，道指曾升172點，報35,025點；標指升23點，報4,521點；以科技股為主的納指升96點，報14,040點。

HP削盈測 股價曾插11% 企業消息方面，電腦公司惠普（HP）公布了截至7月底止季度業績，期內收入按年跌9.91%至131.96億美元；純利7.66億美元，按年減少31.72%。雖然按年計收入仍倒退，但相較前一季度已有所改善，行政總裁Enrique Lores預期，本季度仍會按季增長，「只不過外部環境改善的速度沒有設想中那麼快，因此我們正在調整預期。」

該公司將全年經調整後每股盈利預測下調到介乎3.23至3.35美元，低於此前估算的3.3至3.5美元。HP股價早段曾跌11.21%。

另外，越南電動車公司VinFast本月中旬借殼方式上市後，股價異常波動，一度成為全球市值第三大的車企，周二突然暴跌43.84%，周三早段曾升24.32%。