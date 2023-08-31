潤置營業額幾無增長 萬科少賺19% 撤配股
國資房企華潤置地(01109)上半年純利按年增長29.56%至137.37億元（人民幣‧下同），扣除投資物業評估增值後的核心利潤為112.7億元，按年增長10.9%，每股中期息更按年升8.79%至0.198元，實屬異數。
不管如何，大家都加把勁整頓債務以避險。6月底，潤置淨有息負債率按半年下降10.3個百分點至28.5%，加權平均債務融資成本按半年下降19點子至3.56厘，創近10年新低，平均債務期限拉長至5.5年，非人民幣淨負債敞口佔比按半年下降8.3個百分點至8.5%，現金及融資儲備分別為短債的1.87倍及1.58倍。
萬科昨日因應深圳股價估值低迷撤回A股配股，強調直言下半年仍要改善債務結構。6月底，該企總負債過萬億元，淨負債率按半年升5.86個百分點至49.47%，但已把短債減少四成，長債則增近兩成。
廣州深圳推認房不認貸
事實上，國營房企賣樓亦有隱憂。潤置上半年營業額按年微升0.1%至729.71億元，簽約額及簽約面積分別按年增長40.6%及19.4%，問題是之前已披露，6月及7月合約銷售連續兩個月按年倒退超過三成。
總裁吳秉琪稱，潤置仍將堅守穩健的方針，按已定的原則要求上半年新獲取項目於年內開盤，重點出售庫存，下半年將加大力度，同時嚴格管理項目價格變動。首席財務官郭世清補充，今年下半年集團總可售貨源約3,859億元，當中約89%位於市場供求關係健康的一、二線高能級城市，住宅產品約佔68%，並會保持合理供貨節奏。
為了刺激樓市交投，廣州昨日上午宣布實施住建部上周五推出的「認房不認貸」，居民家庭申請貸款購買商品住房時，家庭成員在當地名下無成套住房者，不論是否已利用貸款買過樓，銀行均按首套住房執行住房信貸政策，夜晚輪到深圳跟隨，一日就有兩個一線城市使用這項工具。
華潤萬象：市況具挑戰
潤置旗下物業管理公司華潤萬象(01209)上半年收入按年增長28.71%至67.93億元，純利按年增36.48%至14.02億元，中期息每股派0.243港元。總裁喻霖康表示，目前市況具有挑戰，但有多個項目正在洽談當中，並傾向一、二線城市，預計簽約數字與上半年的7個相若。
另邊廂，評級機構標準普爾發表報告指，內地房企通過複雜的公司架構，降低了訊息披露的透明度，世茂集團(00813)是其中一個例子，其過去的幾項信託貸款細節未被披露，導致總債務急劇增加。
該行估計，內地監管機構可能將採取獎懲措施，鼓勵公司採取更為審慎的財務披露政策。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：