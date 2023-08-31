潤置營業額幾無增長 萬科少賺19% 撤配股

不管如何，大家都加把勁整頓債務以避險。6月底，潤置淨有息負債率按半年下降10.3個百分點至28.5%，加權平均債務融資成本按半年下降19點子至3.56厘，創近10年新低，平均債務期限拉長至5.5年，非人民幣淨負債敞口佔比按半年下降8.3個百分點至8.5%，現金及融資儲備分別為短債的1.87倍及1.58倍。

萬科昨日因應深圳股價估值低迷撤回A股配股，強調直言下半年仍要改善債務結構。6月底，該企總負債過萬億元，淨負債率按半年升5.86個百分點至49.47%，但已把短債減少四成，長債則增近兩成。

廣州深圳推認房不認貸 事實上，國營房企賣樓亦有隱憂。潤置上半年營業額按年微升0.1%至729.71億元，簽約額及簽約面積分別按年增長40.6%及19.4%，問題是之前已披露，6月及7月合約銷售連續兩個月按年倒退超過三成。

總裁吳秉琪稱，潤置仍將堅守穩健的方針，按已定的原則要求上半年新獲取項目於年內開盤，重點出售庫存，下半年將加大力度，同時嚴格管理項目價格變動。首席財務官郭世清補充，今年下半年集團總可售貨源約3,859億元，當中約89%位於市場供求關係健康的一、二線高能級城市，住宅產品約佔68%，並會保持合理供貨節奏。

為了刺激樓市交投，廣州昨日上午宣布實施住建部上周五推出的「認房不認貸」，居民家庭申請貸款購買商品住房時，家庭成員在當地名下無成套住房者，不論是否已利用貸款買過樓，銀行均按首套住房執行住房信貸政策，夜晚輪到深圳跟隨，一日就有兩個一線城市使用這項工具。

該行估計，內地監管機構可能將採取獎懲措施，鼓勵公司採取更為審慎的財務披露政策。