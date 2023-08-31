內房民企危 國營銷售曳

碧桂園半年蝕489億 負債2579億 發股抵債 不少盈警內房企業在業績期壓軸登場，卻難掩房地產昔日表面風光下「債冚債」的惡果，就如民營龍頭房企，短短一個月經歷股債雙殺兼要以股抵債，更將失去藍籌地位，時至如今境內外債的具體還款情形仍未明朗。即使是國資房企亦難獨善其身，面對開發業務毛利率下跌、流動負債規模增加，疫後取態竟比以往保守。儘管一線城市樓市鬆綁，務求刺激買家入市，但經濟增長失速下只怕事倍功半，對房企的龐大資金鏈只怕是杯水車薪，投資內房損手的金融風險還未告一段落。

融創境外債重組10月裁決 自言感非常內疚的碧桂園，自6月之後至今，已就若干本金將於12個月內到期的境內公司債券與其債券持有人開始談判，以徵求同意延長到期日。若未來集團財務狀況持續惡化，或將無法滿足若干借款的財務契約條款，導致該等借款的違約及其他借款的交叉違約。集團將考慮採取債務管理措施，以應對其餘12個月內到期的境外債。值得留意是，截至6月底止，碧桂園持有的現金和現金等價物僅1,011.15億元，受限制現金為294.54億元；淨負債率亦升至50.1%，比去年底大增10.1個百分點。

事實上，碧桂園在8月7日未如期支付兩筆美元票據利息，30日寬限期正倒數之際，據報碧桂園境外債權人考慮組建債務重組談判小組，正在位處紐約的律師事務所進行接洽，一旦碧桂園尋求債務重組，他們可能考慮組成一個團體以討論各潛在選項。

緊隨抵銷及還款完成後，碧桂園仍欠付對方未償還本金額15.98億元，集團表明將分期支付，而最後一期為今年12月。市場憂集團再融資環境持續惡化，股價昨反覆受壓，曾挫逾半成，收市仍跌3.29%，報0.88港元。

不少盈警內房企業上半年業績