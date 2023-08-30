港樓價跌跌不休 振經濟逆水行舟

香港官方7月私樓價格指數連跌3個月，由於數據反映約兩個月前的市況，依7、8月的樓市成交來看，相信未來兩個月樓價指數表現會繼續尋底。若然第四季未能扭轉跌勢，則全年計樓價好可能再錄得跌幅。主要資產價格下滑，既打擊信心，也不利景氣，令港府提振經濟的工作猶如逆水行舟！作為國際金融中心，金融與地產兩大支柱產業景氣皆不樂觀，如何吸引資金與人才來港發展，實乃疑問。

自年中以來，香港的經濟復甦動力減弱，加上內地經濟增長亦放緩，尤其出口貿易跌幅顯著，且來港的旅客群消費力不似疫前，對於提振整體經濟的作用與市場預期有落差。基本上，第三季本地消費靠暑假檔期及消費券效應充撐場面，但到第四季，恐怕無以為繼，若不盡快設法扭轉頹勢，提振市場信心，接下來的經濟逆流，非同小可。

自港府將長期建屋目標公私營供應佔比比重改為七比三，意味當局打算不再依賴私營供應以達成目標，以爭取供應的主導權。問題是港府要增加房屋新供應，一來必要有土地資源，二來必要有資本來開發。如今，要港府由零開始收地建屋，是一個漫長的過程，坐擁大量熟地供應的是私營發展商，故港府權宜之計是接受公私營的發展模式。可是就如近期荃灣首置地皮招標反應冷淡，最終被迫撥回房屋協會主理，反映港府在掌握土地資源上，實際上存在諸多不明朗因素。

更何況，港府建屋需要資本，在樓價持續下滑的形勢之下，如何保證銷售和資金回籠，是一個大難題，尤其是持續高息的投資環境下。雖則說港府可以發債集資，但經濟差下去，只怕最終就連發債都不容易，至少發債的成本不會便宜。

可見當前本港樓市疲弱的發展形勢，非但不利港府實施房屋政策，更甚的就是「搬石砸腳」，最終不見得香港能夠受惠。幾可肯定的是，這個局面，若然財金官員繼續躺平不作為，死抱辣招不放，傷的不單止是樓市，而是整體經濟。

香港作為一個國際金融中心，穩定的資產價格和投資環境，對吸引外資與人才來港發展，甚為重要。偏偏港府對於如何化解港股流動性惡化，提升香港金融市場競爭力的問題，一直觸不着邊際，只管四處外訪煲冇米粥。今年第三季已過逾半，新股市場仍然死寂，足證港府支持金融產業的政策並不到位。要知道，若然香港無法當好中國的國際金融中心，這彈丸之地的存在，就失去戰略意義。

堂堂國際金融中心，金融與地產兩大支柱產業弄得「一鑊粥」，港府仍不肯面對現實盡快優化兩大支柱產業的政策，只管裝模作樣不做實事，是不才無能，抑或刻意倒米，真的搞不清。疫情時期堅持讓防疫政策與國際脫軌，親手毀掉「夜經濟」，如今卻大鑼大鼓要去搞「夜市」，更覺庸官做事毫無章法！繼續諫不行，言不聽，恬不知恥，這樣下去，如何能振興香港經濟，真的叫港人愈想愈神傷！