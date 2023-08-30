輪商精選：比亞迪睇升 吼16863
香港交易所(00388)為大市近期焦點，香港成立專責小組研拓股市流動性，市場憧憬政策選項或包括下調股票印花稅，港交所股價昨再挑戰310元關口，亦即100天平均線約309.9元阻力。
看好港交所敲16976
輪證資金流方面，港交所好倉周一錄得約140萬元淨流入，淡倉錄340萬元淨流入。據摩根大通即市資金流數據，淡友昨日續傾向高沽，當中以價外幅度約15%、約3個月期的認沽證條款較多資金留意，如港交所認沽證11972，行使價265.68元，實際槓桿11.5倍，11月27日到期。相反，如看好港交所將進一步突破，可留意港交所認購證16976，行使價360.2元，實際槓桿10.2倍，12月22日到期。
個別績優股同受追捧，比亞迪股份(01211)中期盈利升約兩倍，在內地電動車市場備受減價壓力之際，比亞迪毛利率按年及按季均有所上升，令市場感意外。
比亞迪股價曾創10日新高並重返250天線。如投資者看好正股後市，可參考比亞迪認購證16863，行使價289.08元，實際槓桿8.4倍，12月19日到期。如看淡可注意比亞迪認沽證16933，行使價195.18元，實際槓桿7.4倍，12月20日到期。
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