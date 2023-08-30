宏觀視野：美債息續升股市添壓力

上周五Jackson Hole全球央行年會，市場關注聯儲局主席鮑威爾的講話。然而，他的演講並未有太多驚喜，聲明的重點包括：一、聯儲局降通脹至2%目標不變，現時通脹雖然回落，但仍然過高；二、若有需要，當局已準備加息及將利率繼續維持在限制性區域；三、勞動力供應有改善迹象，參與率有所提升，工資升幅壓力緩和；四、今年經濟增長較預期強勁，甚至高於長遠趨勢。

聯儲半年內勢維持高息 言論大致和聯儲局早前表態及市場預期相同，繼續給予當局更多時間觀察通脹、就業及其他經濟數據，為政策走向保留彈性。股市也未有太大反應，上周五美股全線反覆向上。芝商所FedWatch工具顯示，9月加息的機會不高，但今年內加息0.25厘的機會，由一個月前約30%，微升至現時約45%，幾乎沒有投資者預料年底前會轉向減息。未來半年，利率仍有很大可能在高位維持。

近月的債市同樣值得留意。現時3個月、兩年及10年期的美國國債孳息率分別為5.35厘，5.08厘及4.22厘。兩年期債息已升穿今年2月的高位，接近2008年之前的高位，而10年期債息更曾突破4.34厘，創2007年11月以來新高。同時，10年期實質利率（即撇除通脹的影響）升至1.91厘，是近20年的高水平。

部署大型股投資級債 市場預期聯儲局將維持目標利率於高位一段時間，是推升債息的原因之一。另一個不容忽視的因素，是美國財政部發行的債券。早前債務上限問題尚算解決，市場預料在6至9月期間，美國將發行近8,500億美元的國債，以填補早前因上限問題而抽空的戶口，該戶口用作支持美國政府日常運作之用。大量發行新債抽走資金，市場資金減少料推高短期借貸成本，令利率向上。

近期不少美企的業績都優於預期，經濟數據也顯示美國經濟具韌力。不過，股票的估值受長年期債息影響，債息高企增加了股市的壓力，投資者務必分散風險，分段分散入市較為理想。部署上，較傾向環球大型股。另外，由於長年期債息高企，較保守的投資者也可逐漸增配中長年期的投資級別債券，把握較高利率。

凱基亞洲投資策略部