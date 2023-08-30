簡訊一覽
●海信家電(00921)今年上半年賺14.97億元（人民幣‧下同），按年增1.41倍，不派息。
●擁有《中國好聲音》知識產權的星空華文(06698)上半年虧損按年擴大26.88%至1,507.8萬元（人民幣‧下同），每股虧損0.04元，不派息。
●南方航空(01055)上半年淨虧損28.77億元（人民幣‧下同），按年大幅收窄74.96%，每股虧損0.16元，維持不派中期息。
●碧瑤綠色集團(01397)今年上半年賺2,183萬元，按年升22.69%，不派息。
●潤歌互動(02422)稱，7月20日認購由中融信託提供之合計投資總額為1,000萬元人民幣的金融產品，到期日為10月19日；目前確認該等金融產品本金及投資收益尚未收回，存在本息不能全部兌付或者僅能部分兌付的風險。
●光大環境(00257)上半年收入按年倒退24.01%至162.97億元，純利按年跌0.93%至27.84億元，中期息每股14仙，按年減6.66%。
●港府仍在慢條斯理設小組研究改善股市流動性之際，有上市公司設法「自救」。昨日「零成交」的諾亞控股(06686)擬將股份「1拆10」，然後再將每手買賣單位由20股改為100股，即不計雜費的每手買入成本減半。該企另公布上半年經調整純利按年跌17.33%至5.52億元人民幣。
●供港東江水的粵海投資(00270)今年上半年收入按年跌4.56%至113.69億元，主因水資源分部收入按年跌12.85%至75.67億元，期內財務費用按年大增64.46%至5.86億元，純利按年跌14.32%至25.26億元，但中期息維持每股18.71仙。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：