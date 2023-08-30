產經

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●思捷環球(00330)今年上半年由盈轉虧，蝕7.14億元，每股虧損0.252元，續不派息。集團明確將北美作為其未來擴張的重點，並強調有信心將恢復盈利。另飛達控股(01100)上半年純利為6,507.5萬元，下跌22.97%，每股盈利15.23仙，惟維持派中期股息每股3仙。
●海信家電(00921)今年上半年賺14.97億元（人民幣‧下同），按年增1.41倍，不派息。
●威高股份(01066)今年上半年純利達11.97億元（人民幣‧下同），按年跌21.3%，中期息每股0.0734元，低於去年同期的0.086元；期內佔總收入近一成的美國地區按年增6.35%，而來自醫療器械產品的分部盈利亦升5.92%至6.6億元。同期藥明巨諾(02126)經調整虧損為2.67億元，按年擴大7.65%，不派息。醫脈通(02192)同期經調整淨溢利1.19億元，按年增1.22倍，中期息每股0.1067元。同期石四藥集團(02005)賺6.38億港元，按年增12.02%，中期息7港仙。
●擁有《中國好聲音》知識產權的星空華文(06698)上半年虧損按年擴大26.88%至1,507.8萬元（人民幣‧下同），每股虧損0.04元，不派息。
●南方航空(01055)上半年淨虧損28.77億元（人民幣‧下同），按年大幅收窄74.96%，每股虧損0.16元，維持不派中期息。
●碧瑤綠色集團(01397)今年上半年賺2,183萬元，按年升22.69%，不派息。
●潤歌互動(02422)稱，7月20日認購由中融信託提供之合計投資總額為1,000萬元人民幣的金融產品，到期日為10月19日；目前確認該等金融產品本金及投資收益尚未收回，存在本息不能全部兌付或者僅能部分兌付的風險。
●光大環境(00257)上半年收入按年倒退24.01%至162.97億元，純利按年跌0.93%至27.84億元，中期息每股14仙，按年減6.66%。
●港府仍在慢條斯理設小組研究改善股市流動性之際，有上市公司設法「自救」。昨日「零成交」的諾亞控股(06686)擬將股份「1拆10」，然後再將每手買賣單位由20股改為100股，即不計雜費的每手買入成本減半。該企另公布上半年經調整純利按年跌17.33%至5.52億元人民幣。
●供港東江水的粵海投資(00270)今年上半年收入按年跌4.56%至113.69億元，主因水資源分部收入按年跌12.85%至75.67億元，期內財務費用按年大增64.46%至5.86億元，純利按年跌14.32%至25.26億元，但中期息維持每股18.71仙。
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