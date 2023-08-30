日圓9個月低 兌港元恐落5算

日本7月失業率意外惡化至2.7%，較一個月前增加了0.2個百分點。作為貨幣政策的參考指標之一，勞動力市場走弱可能會導致日本央行更加缺乏收緊貨幣政策的誘因。投資銀行高盛就認為，假如日本央行繼續維持當前的超寬鬆政策，日圓兌每美元可能會貶至155，相當於每百日圓兌5.03港元，即1990年6月以來的最低水平。

高盛認為，只要日本央行距離加息尚有一段長時間，而股市仍受到良好的支撐，日圓就應該繼續走弱。同時，美國經濟增長前景改善，令美匯指數近日走勢轉強，也是高盛看跌日圓因素之一。市場原本準備迎接日圓升勢，但由於日本央行上任不久的植田和男繼續對改變政策保持謹慎態度，日圓匯價表現仍然低迷。

雖然高盛對短線日圓的看法偏淡，但長遠認為日圓終究會有明顯反彈，料明年底日圓兌每美元將見135。周二日圓匯價續弱，兌每美元一度低見147.37，相當於每百日圓兌5.325港元，創下去年11月來新低。

日本求才求職比1.29倍 事實上，雖然日本的失業率帳面上有所惡化，但目前當地企業招聘需求依然未減。經季節調整後，日本7月的求才求職比例為1.29倍，即每一位求職者可獲1.29個工作機會。考慮到日本企業長期受到勞動力不足的困擾，或會導致員工薪酬成本進一步上升，繼而在未來推高潛在通脹。