埃利安料美樓市崩潰 道指早段升131點

美國經濟增長表現穩健，股市續於高位徘徊之際，當地樓市卻持續面臨壓力。安聯首席經濟顧問埃利安直言，美國房地產市場可能已經崩潰，而聯儲局過去一年激進的加息步伐正是罪魁禍首。

埃利安表示，按揭貸款利率高企令市場承壓。他說︰「我們是否已經破壞了房地產市場，這是一個真正的問題……當按揭貸款利率由紀錄低位，上升至近20年來從未見過的水平時，意味着已經摧毀需求和供應。」供求同時下降，就是摧毀樓市的方式，「由於房地產市場是經濟的核心，故此必須非常小心」。

Apple手機出貨或超三星 他又指，目前美國30年期定息按揭利率已達到7.48厘，為23年新高。不過，最新公布的標普/Case-Shiller 20大城市樓價指數經季節調整後按月升0.92%，按年則跌1.17%，好過市場預期。

埃利安近年一直批評聯儲局的貨幣政策，包括在通脹高企之際太遲開始加息；又經常強調經濟正面臨風險。不過，股票投資者似乎對美國經濟實現「軟着陸」抱有相當大的信心，故美股在今年以來表現相對強勁。道指於周二早段曾升131點，報34,691點；標指升24點，報4,458點；納指曾升114點，報13,819點。

企業消息方面，天風國際證券分析師郭明錤表示，由於市場過度保守看待iPhone的出貨量，加上臨近新產品發布的正面交易氣氛下，蘋果公司（Apple Inc.）近期或迎來股價反彈機會。他解釋指，三星智能手機今年出貨量已砍至2.2億部，假如Apple能夠維持下半年訂單不變，則今年iPhone出貨量可望達到2.2億至2.25億部，成為市佔率最大的智能手機品牌。

市場擔憂iPhone 15出貨量因供應鏈問題減少，故進一步下修出貨量，特別是iPhone 15 Pro Max出貨將遞延。不過，郭明錤指iPhone 15 Pro Max將在本周開始大量出貨，且Apple同時增加舊款機種出貨量。Apple股價早段曾升0.82%。

美法院准推比特幣ETF 美股上市的中國電商公司拼多多公布業績，截至6月底止一季收入為522.8億元（人民幣‧下同），按年大增66.28%，遠勝預期；純利按年升47.34%至131.08億元；經調整純利亦大增41.69%至152.69億元。拼多多股價早段升18.65%。

另外，美國一家聯邦法院批准加密貨幣基金Grayscale Investments在當地推出首隻比特幣ETF（交易所買賣基金），比特幣每枚價格應聲突破2.7萬美元，漲約4%。