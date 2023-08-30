67%家長冀子女海外讀書

提前至中小學 英加澳熱門 預年使80萬 近年全球興起「搶人才」，為人父母都積極部署如何栽培子女升學，以確保將來在社會發展有競爭力。保誠財險昨日公布的「海外留學規劃調查」結果，發現近七成受訪家長期望子女到海外升讀中小學，亦有近六成打算到海外留學的受訪者是為了追尋夢想。

保誠於今年7至8月以網上問卷形式訪問了共300名18歲或以上有計劃負笈海外留學的人士，以及已經或打算送子女到海外升學的家長，結果顯示51%受訪家長計劃或已經將子女於中學階段送到海外升學，亦有16%家長將子女離港升學的時間提前至小學階段，即合共67%。

最擔憂人身安全及醫療 除此之外，3大最熱門的海外升學地點為英國（40%）、加拿大（16%）及澳洲（14%），而日本則是短期課程的熱門國家（19%）。另外，三分之一有意到海外留學的受訪者表示，是為了陪伴同樣在海外讀書的子女。

除了財務相關的支出，受訪者對海外留學的擔憂大多與人身安全和醫療需求有關。高達63%受訪者最擔憂於留學期間遇上意外以致身體受傷，也有52%受訪者擔心因患病而需要支付昂貴的醫療費用，41%受訪者則擔憂恐怖襲擊、騷亂或槍擊，以及有39%人害怕入院但無親友照顧。因此近89%受訪者認同購買留學保險對於保障留學生活非常重要或重要，57%受訪者已投保留學保險，而27%正考慮購買。

海外留學的教育開支所費不菲，受訪者預計每年平均留學開支將近80萬元，其中包括學費（平均27.3萬元），其次為生活費用（平均18.5萬元）、住宿費用（平均17.8萬元）及消閒費用（平均14.3萬元）。即使有高達86%父母會為子女提供平均每月3.5萬元額度的信用卡，亦有不少留學生仍會為了獲得工作經驗及賺取生活費，趁在海外升學時參與實習（61%）或從事非體力勞動兼職工作（45%）。

55%父母暑期用年假育兒 另一方面，全球最大的靈活混合工作空間營運商IWG進行的一項新調查揭示，有的在職父母認為安排學校暑假期間的託兒服務是壓力的主要來源。故55%的父母利用年假來履行育兒責任，而有12%的父母在此過程中耗盡全部年假權利。

受訪家長指，靈活工作安排是減輕暑假壓力的首要因素，允許其減少通勤時間並在離家較近的地方工作。78%的家長表示，若有機會更願意使用離家較近的靈活工作空間，這表明混合工作模式和靈活的工作空間，對於希望繁育下一代但又無法承受任何一方的收入損失的香港已婚夫婦而言，是潛在的解決方案。

家長讓子女到海外升學原因