中遠海運港口盈利縮15% 息13.6仙
中遠海運港口(01199)公布，今年上半年盈利為1.5億美元，按年倒退15.41%，每股基本盈利4.36美仙，派第一次中期息13.6港仙，可以股代息。該公司董事總經理朱濤表示，按行業預測，今年全球貨運吞吐量增速約1%，而公司情況亦相若；基於第三季及第四季是歐美假日旺季，預期下半年貨運需求溫和增長，業務將「穩中有升」。
關注東南亞新航線
上半年收入6.88億美元，按年跌2.23%，毛利率與上年基本持平為28.1%。總吞吐量按年上升2.2%至6,457.28萬標準箱（TEU），其中控股碼頭公司總吞吐量按年下降6%至1,473.14萬TEU；非控股碼頭公司總吞吐量按年上升4.9%至4,984.13萬TEU。
朱氏指出，由於新興市場的增長遠高於歐美已發展地區，更關注東南亞、南美和非洲的新航線，會按船運公司需求和當地法規，選擇在相關地方新建或併購。另外亦會梳理現有的控股碼頭資產，或出售一些回報不達預期的項目。
中遠海控少賺74%
該公司削減全年資本開支預算3.84億美元至10.25億美元（約79.9億港元）。總會計師趙豐年解釋，年初為碼頭股權投資預留空間，現時潛在的投資機會減少，故將部分資本留待以後再使用。
母企中遠海控(01919)上半年按年少賺74.45%至165.6億元（人民幣‧下同），中期息每股0.51元。
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