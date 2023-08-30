海底撈首6個月利潤22億

海底撈現時僅經營兩岸四地的「海底撈」，上半年收入按年增長24.61%至188.85億元，增幅高於原材料及水電成本，6月底門店數目1,382家，較去年底淨增11家，增量全在內地，實際上新開的僅5家，其餘6家是24家恢復營業和關閉18家經營表現欠佳分店的結果。另外，一線、二線乃至更低線城市均見顧客人均消費按年下跌。