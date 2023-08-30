海底撈首6個月利潤22億
海底撈現時僅經營兩岸四地的「海底撈」，上半年收入按年增長24.61%至188.85億元，增幅高於原材料及水電成本，6月底門店數目1,382家，較去年底淨增11家，增量全在內地，實際上新開的僅5家，其餘6家是24家恢復營業和關閉18家經營表現欠佳分店的結果。另外，一線、二線乃至更低線城市均見顧客人均消費按年下跌。
頤海盈利3.5億多35%
同系的還有頤海國際(01579)，上半年收入按年跌2.68%至26.16億元，原因是海底撈和特海等關聯方收入按年上升34.55%，第三方收入按年減少14.79%，但部分原料價格下降令毛利率按年擴闊2.06個百分點至30.52%，連同廣告和運輸費用下降，純利按年增長35.98%至3.57億元，不派息。
奈雪的茶轉賺6609萬
另外，連鎖茶飲店奈雪的茶(02150)上半年收入按年增長26.84%至25.93億元，漲幅與材料成本大致相若，轉賺6,609.8萬元，不派息。集團預料未來一段時間，在維持穩定毛利率的基礎上將產品價格維持在相對較低水平，既「提供更高性價比的優質產品」，同時幫助加盟門店搶攻低線城市。
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