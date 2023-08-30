農夫山泉多賺25% 收入升

續加強成本控制 業績公告顯示，截至6月底止半年，毛利率按年擴闊0.89個百分點至60.15%，主要是PET（聚對苯二甲酸乙二醇酯，膠樽原料）採購成本因國際原油價格變動而提升之際，紙箱、標籤及部分飲料材料的採購成本低過去年同期。

不過，農夫山泉董事長、中國首富鍾睒睒於業績公告寫道，內地經濟恢復及內需拉動逐步增強，消費有望繼續擴大，但世界經濟增長持續放緩，通脹壓力依然較大，因此集團要繼續加強成本控制和風險管理。

期內水類產品收入按年增長11.69%至104.42億元，分部溢利按年增長4.26%至38.01億元。雖說是貢獻最大的分部，收入佔比按年跌5.29個百分點至51.03%，溢利貢獻更按年跌8.09個百分點至49.22%。

茶產品生意增59% 即飲茶類產品的收入按年增長59.86%至52.86億元，溢利按年增長56.55%至14.56%，對集團收入貢獻度按年升5.91個百分點至25.83%，遠超3年前。就算溢利率按年跌0.91個百分點至43.12%，也是各個分別當中最高，其佔比上升對集團盈利有幫助。功能飲料及果汁飲料的收入按年分別增長21.48%及32.22%，達24.57億元及16.85億元。