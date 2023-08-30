平保半年溢利698億 新業務價值增32%

部分內險商中期純利一覽

截至6月底止半年，壽險及健康險業務之股東應佔利潤按年增長2.68%至451.21億元。期內新業務價值（NBV）按年增長32.63%至259.6億元，若調整去年同期的基數後，按年增幅更達到45%，新業務利潤率為10.6%，按年跌0.5個百分點。

債券佔投資組合比重56% 就保險資金的投資狀況，集團稱，上半年年化淨投資收益率為3.5%，按年跌40點子。為應對息口下行和信用風險上升，積極加大國債、地方政府債和政策性金融債等年期較長的低風險債券，6月底債券在投資組合的比重升至56.6%，股票則佔6.1%。

債權計劃及債權型理財產品佔比則合共為9.4%，基建佔其中52.7%，不動產行業佔另外12.8%。不過，平保強調，絕大部分債權形式的投資項目都有擔保或抵押，多在京滬和廣東等發達及沿海地區，已主動規避高風險行業和區域；又謂股權型理財產品（佔1.6%）絕大部分是險企的產品，底層多為國內外優質公司的上市流通股票。

銀行業務盈利升一成半 另外，平保銀行業務上半年錄得股東應佔利潤按年上升14.93%至147.14億元。然而，實際上與國營同業大同小異，就是撥備減少所致，旗下平安銀行期內錄得貸款撥備損失按年減少7.26%，可是淨利率收益率（淨息差）按年跌21點子下，淨利息收入按年倒退2.22%至626.34億元，就連非利息淨收入也按年下滑7.1%至259.76億元。截至6月底，該行房地產業不良貸款率按半年跌0.42個百分點至僅1.01%，可謂異數，惟建築業及個人貸款不良率俱升。