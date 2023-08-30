農行撥備前純利跌

與其他內銀一樣，農行放貸本業可謂「嚴重受傷」，上半年淨利息收入按年倒退3.25%至2,904.21億元，為2016年之後首次下跌，原因是淨息差按年急跌36點子至1.66%，期內公司類貸款平均收益率按年降33點子至3.67%之際，定期存款急增推高存款平均付息率，按年升10點子至1.77厘。

首置按息傳下調在即 行長付萬軍表示，經綜合考慮內地經濟復甦趨勢，監管部門引導降低實體經濟融資的導向，包括今年貸款市場報價利率（LPR）下調推動貸款重新定價，以及後續可能面臨個人存量按揭貸款利率調整等因素影響，預期下半年行業淨息差仍存在一定下行壓力。

付萬軍稱，該行下半年着力保持淨息差在合理水平，持續優化信貸結構，引導銀行做好貸款定價精細化管理，鞏固存款發展基礎。

付又提及，新能源及電動車等信貸需求比較旺盛，該行亦已經提前做好鋪排，有信心實現下半年信貸投放的平穩增長。隨着更多的穩經濟措施推出，將有利信貸需求進一步恢復及提升。

資產質素方面，6月底不良貸款率按半年跌0.02個百分點至1.35%，房地產業不良率按半年升0.31個百分點至5.79%。管理層表示，城投貸款風險總體可控，相關信貸投放主要是從事水電、旅遊、高速公路的城投公司，有穩定現金流及長期發展潛力。另該行6月底核心一級資本充足率按半年跌0.75個百分點至10.4%，管理層重申未來派息有長期穩定的基礎。

農業銀行中期業績摘要