小米季賺36億 毛利率破頂
內地手機製造商小米集團(01810)透過「降本增效」策略，令今年第二季列帳盈利按年飆1.64倍至36.69億元（人民幣‧下同），每股盈利0.15元。按非國際財務報告準則計，經調整純利按年增1.46倍至51.4億元，為2021年第四季以來錄得最高的單季度利潤，勝市場預期。不過，智能手機市場持續疲弱，整體收入未止跌，按年減少4.01%至673.54億元，惟按季已回升13.24%。
集團首席財務官林世偉提到，在持續執行核心經營策略和穩步推進高端化戰略下，第二季整體毛利率達21%，按年增加4.2個百分點，創歷史新高。
庫存金額10季最低
庫存方面，第二季整體存貨金額為385億元，按年減少33.5%，為10個季度以來的最低水平。集團合夥人兼總裁盧偉冰形容，現時水平「應該是比較乾淨」，基本上去庫存「差不多了」，惟零零星星的庫存總會存在，強調最重要是提高自身的能力，以維持在市場的競爭力。
第二季的研發開支46億元，按季及按年分別增加10.7%及21%。至於智能電動汽車等創新業務費用為14億元。盧氏指出，小米汽車由一開始已以百年產業大變革作布局，集團全自研、自建工廠模式運作，故相關支出較大，而剛剛結束了夏測，進展順利，維持2024年上半年量產目標不變。
總結上半年，盈利達78.73億元，按年升8.85倍；經調整純利為83.73億元，按年增加69.5%，已接近去年全年經調整純利85.18億元；收入按年下跌11.62%至1,268.32億元。
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