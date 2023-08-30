蔚來次季虧損擴 汽車銷售跌25%

集團指，今年第二季度的汽車交付量約2.35萬輛，包括1.04萬輛高端智能電動運動型多用途車（SUV）以及1.3萬輛高端智能電動轎車，較去年同期及今年首季分別下跌6.1%及24.2%。集團預計第三季的汽車交付量介乎5.5萬至5.7萬輛，按年增長約74至80.3%；料收入總額介乎188.98億至195.2億元之間，按年增長約45.3至50.1%，為歷史最高交付和營收指引。內媒引述集團創始人兼董事李斌指，目前計劃9月下旬交付手機產品，將有利於提升車的競爭力。