蔚來次季虧損擴 汽車銷售跌25%
內地3大「造車新勢力」之一的蔚來(09866)公布，截至今年6月底止第二季度錄得經調整淨虧損54.45億元（人民幣‧下同），按年擴大1.4倍，按季擴大31.2%。同時，集團披露7月交付約2.04萬輛汽車，按年增長103.6%；首7個月累計汽車交付量約36.45萬輛。
預期第三季交付創新高
集團第二季度收入總額約87.71億元，按年降14.77%，其中汽車銷售收入為71.85億元，按年更跌24.92%；毛利為8,695.6萬元，按年跌93.51%。至於季內的汽車毛利率為6.2%，按年跌10.5個百分點，但較今年首季回升1.1個百分點。
集團指，今年第二季度的汽車交付量約2.35萬輛，包括1.04萬輛高端智能電動運動型多用途車（SUV）以及1.3萬輛高端智能電動轎車，較去年同期及今年首季分別下跌6.1%及24.2%。集團預計第三季的汽車交付量介乎5.5萬至5.7萬輛，按年增長約74至80.3%；料收入總額介乎188.98億至195.2億元之間，按年增長約45.3至50.1%，為歷史最高交付和營收指引。內媒引述集團創始人兼董事李斌指，目前計劃9月下旬交付手機產品，將有利於提升車的競爭力。
理想本月暫賣2.91萬輛
另一「造車新勢力」理想汽車(02015)則在官方社交平台公布，在本月21至27日一周，公司的周銷量達7,700輛；而本月截至8月27日的銷量已達2.91萬輛。
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