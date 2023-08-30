憧憬快降準 恒指兩連升

中國下調證券交易印花稅生效後，市場期望港府亦會跟隊，加上內地官媒指「降準或加快提上日程」，救市憧憬帶動中港股市周二做好，恒生指數昨高開130點後最多漲453點，高見18,583點；收市報18,484點，升353點或1.95%，連升兩日。國企指數報6,386點，升140點或2.25%；科技指數報4,234點，升106點或2.59%。港股全日成交1,014.68億元，主板沽空比率19.83%，港股通淨買入29.06億元。

資深股評人陳炳強表示，港股近期向上動力不大，但最近幾個交易日出現反彈，重上18,300點技術支持位，惟論基本因素不見得有太大推動力，若內地無新刺激方案推出，19,000點水平會是較大的阻力位。

滬深市揚 外資照沽貨 內地股市方面，滬綜指報3,135點，升1.2%，深成指報10,454點，升2.17%，深圳創業板指數報2,118點，升2.82%。兩市成交1.03萬億元人民幣，但外資再沽貨離場，昨經滬、深股通淨沽出6.8億元人民幣A股。

人民幣兌每美元在岸價於下午4時半官方收報7.2925，按日升15點子，較夜盤收跌25點子；離岸價曾升至7.2841，之後回落至7.3水平，低見7.3096。官方開出的中間價報7.1851，按日升5點子。