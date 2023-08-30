《明報》母企世界華文首財季多蝕８倍

上述3個月的虧損額，相較該企在今年3月底止的整個財政年度虧損24.5萬美元多蝕逾10倍，或顯示世界華文新一財年業務有轉壞之勢。事實上，該企在今年第一財季的多項指標都表現不濟，僅靠旅遊及旅遊相關分部的業務支撐。

出版及印刷轉虧 其主要業務出版及印刷分部在第一財季按年盈轉虧，錄除所得稅前分部虧損308.2萬美元。如按地域劃分，來自馬來西亞的出版及印刷分部除所得稅前由盈轉虧，蝕88.6萬美元；香港及台灣地區也轉蝕129.2萬美元；北美地區則繼續蝕90.4萬美元。

業績報告內解釋，季度內的業績受到白報紙成本及銷售相關開支增加，以及缺少政府補貼的不利影響，另亦歸因於分部數碼廣告及紙本發行收益減少。

萬華媒體蝕507萬 展望本財年，業績報告中提到全球經濟復甦步伐緩慢，貿易及投資疲弱，加上俄烏衝突持續，預期2023/2024財政年度餘下季度將仍然充滿不確定性與挑戰。