碧桂園擬為境內債增40日寬限期
房企債務危機持續發酵，今日料將公布上半年業績的碧桂園(02007)擬為首筆尋求展期的境內債券「16碧園05」召開第二次債券持有人會議，據報有意增設40日寬限期。涉及未兌付餘額39億元（人民幣‧下同）的「16碧園05」首次展期會議已於上周展開，但投票表決截止時間臨時通知延長至本周四，該債將於9月2日到期，因當日為周六順延至9月4日。
另遠洋集團(03377)投資平台遠洋資本亦稱，原定昨日召開的「20遠資01」債券持有人會議召開和投票表決時間，延遲到9月8日晚上，並將增加審議90日寬限期的議案。
財政部：嚴查新增隱性債務
不過，比起迫在眉睫的房企債務，地方政府隱性債務破壞金融系統穩定性的壓力恐更大，中國財政部部長劉昆日前就今年預算執行情況報告提請十四屆全國人大常委會審議，明確表示堅決查處新增隱性債務行為。
財政部數據顯示，7月發行地方債6,191億元，比6月大減逾四分之一，可見資金面偏緊。今年首7個月則合計發行4.98萬億元，截至7月底，地方債務餘額38.02萬億元，仍控制在今年人大批准約42.16萬億元限額之內。
劉昆提請的報告指出，下一步當局要重點做好的工作包括防範化解地方政府債務風險，進一步嚴肅財經紀律。針對防範化解地方債風險，將制訂實施一籃子化債方案，如中央財政積極支持地方做好隱性債務風險化解工作，督促地方統籌各類資金、資產、資源和各類支持性政策措施，妥善化解存量隱性債務，優化期限結構、降低利息負擔；加強跨部門聯合監管，保持高壓態勢強化定期監審評估，防止一邊化債一邊新增。
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