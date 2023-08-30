碧桂園擬為境內債增40日寬限期

財政部數據顯示，7月發行地方債6,191億元，比6月大減逾四分之一，可見資金面偏緊。今年首7個月則合計發行4.98萬億元，截至7月底，地方債務餘額38.02萬億元，仍控制在今年人大批准約42.16萬億元限額之內。

劉昆提請的報告指出，下一步當局要重點做好的工作包括防範化解地方政府債務風險，進一步嚴肅財經紀律。針對防範化解地方債風險，將制訂實施一籃子化債方案，如中央財政積極支持地方做好隱性債務風險化解工作，督促地方統籌各類資金、資產、資源和各類支持性政策措施，妥善化解存量隱性債務，優化期限結構、降低利息負擔；加強跨部門聯合監管，保持高壓態勢強化定期監審評估，防止一邊化債一邊新增。