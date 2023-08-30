碧服半年少賺8% 重申回購

受內地「救市」維穩氣氛帶動，碧服及碧桂園周二股價分別收升9.88%及12.34%，為昨日兩大升幅藍籌。這或許與碧服亮出財務報表「底牌」，說服市場投資者不無關係，該企截至6月底止的銀行存款及現金總額約127.12億元，比去年底多逾13億元，但經營活動所得現金淨額按年跌6.57%至21.92億元。首席財務官兼聯席公司秘書黃鵬昨稱，上述數目足夠支持正常營運，故沒有融資計劃，亦將收回部分投資及處置沉澱資產，並加強應收帳款及預繳、預收一些項目，改善現金流。

時代鄰里首6月轉蝕2.4億 他續指，公司不存在將現金存款轉為擔保姊妹公司的債務，亦強調未來也不會發生，只會積極配合同系「保交樓」等工作。惟要留意的是，與以往不同，總裁兼執行董事李長江今次並無出席業績會，亦未知他行蹤去向。他對上一次「蒲頭」是在7月，同月曾連環出手減持碧服套現。

收入方面，碧服上半年按年僅升3.37%，有207.33億元；整體毛利率跌兩個百分點至約24.9%。其中，受期內業務開展不及預期但固定成本持續發生影響，社區增值服務收入按年跌逾10.79%，至18.84億元，該分部毛利率降11個百分點至約48.7%。

汪濤：出現系統性風險不大 瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤昨稱，內地房地產的黃金時代已過，開發商的債務違約目前尚未結束，將來亦有更多開發商有債務違約，但出現系統性風險應不大，因房地產的債務規模看似很大，但佔整體金融系統未算高。

不過，她強調，倘若內地不能穩住房地產業，有機會對經濟產生更大拖累，觸發硬着陸，且對地方債、上游工業企業債等均有負面影響，但就不會重演雷曼事件，因內房債務主要是在岸債，且國民儲蓄率高，加上銀行屬國有為主，銀行在政府施壓下不會隨便抽貸。

部分內房 / 物管企業中期業績