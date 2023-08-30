信置全年盈利58億 末期息43仙

期內，在撇除投資物業公平值影響後，基礎溢利為60.88億元，按年降6.77%。其中應佔物業銷售總收入升約一成至119.37億元。另外，未入帳之合約銷售總額逾130億元，當中約66億元將在2023至2024財政年度上半年入帳。

淨現金419億 勢受惠高息 同期總租金收益跌約1.1%至35.04億元，主因寫字樓物業出租率下降及續租租金收縮，但部分被商舖物業表現改善抵銷。黃志祥指出，公司財務穩健和可持續的業務增長策略，有助應對經濟環境的挑戰和把握機遇。在6月底該企持有淨現金419.67億元，為少數沒有淨負債的地產商，可受惠於高息環境。

展望新一財年，信置可售項目包括已獲預售樓花同意書的將軍澳凱柏峰III、元朗柏瓏III、中環ONE CENTRAL PLACE及黃竹坑海盈山；又預期油塘通風樓物業發展項目可在本年度內獲發預售樓花同意書。

該企合約銷售額共81.7億元，主要由內地杭州住宅項目售罄，以及福州、瀋陽、天津及鄭州項目的持續銷售，加上武漢項目的預售所帶動。

管理層表示，儘管對中港市場的長期基本面保持樂觀，但卻認為市場氣氛和信心需要更多時間重建，故將會加倍審慎，專注於發展中項目的交付，以及資產優化，並延緩任何非必要的資本支出。