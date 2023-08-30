YOHO WEST望下月開售

設1393伙 戶型多元 新地副董事總經理雷霆表示，預料項目可於下月獲批預售，正準備樓書及示範單位。集團一向以市價推盤，相信買家除了價錢外，亦非常重視單位交樓質素及性價比高，預計樓價於第四季將重拾升軌。

新地代理總經理胡致遠稱，整個天榮站項目分兩期發展，率先推出的第1期涉及1,393伙，戶型多元化，預計關鍵日期為明年9月30日。同系大埔白石角University Hill第2B期昨招標賣出優景閣第1座地下A3室花園戶，實用面積385方呎，賣674.75萬元，呎價約17,526元。

該集團營業及市務總經理馮倩平表示，項目高層海景一房標準戶屬首度登場。價單2號單位的實用面積231至260方呎，折實價介乎408.97萬至588.95萬元，呎價17,704元起。