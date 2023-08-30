YOHO WEST望下月開售
設1393伙 戶型多元
新地副董事總經理雷霆表示，預料項目可於下月獲批預售，正準備樓書及示範單位。集團一向以市價推盤，相信買家除了價錢外，亦非常重視單位交樓質素及性價比高，預計樓價於第四季將重拾升軌。
新地代理總經理胡致遠稱，整個天榮站項目分兩期發展，率先推出的第1期涉及1,393伙，戶型多元化，預計關鍵日期為明年9月30日。同系大埔白石角University Hill第2B期昨招標賣出優景閣第1座地下A3室花園戶，實用面積385方呎，賣674.75萬元，呎價約17,526元。
明雋提價加推30個單位
佳明集團控股(01271)旗下鄰近港鐵土瓜灣站的明雋，加推涉及30伙的價單2號，折實平均呎價約20,721元，較兩個月前的首張價單高約12%，並落實本周六起先到先得發售當中22伙。
該集團營業及市務總經理馮倩平表示，項目高層海景一房標準戶屬首度登場。價單2號單位的實用面積231至260方呎，折實價介乎408.97萬至588.95萬元，呎價17,704元起。
壹號九龍山頂錄撻訂
此外，卓能（集團）(00131)的荃灣壹號九龍山頂錄交易終止，單位為11樓A室三房戶，原本於2015年4月以1,554.12萬元沽出。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：