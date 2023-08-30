御金•國峯11年蝕428萬

二手交投淡靜，各區業主不惜以「蝕本價」出貨，有購入逾11年的西南九龍御金‧國峯套四房單位，剛僅以1,950萬元售出，帳面已蝕428萬元，蝕幅足以購買沙田第一城兩房戶。

美聯彭文浩表示，上述單位為1座中層A室，實用面積約1,132方呎，望海景，原業主急需套現，即獲用家承接，呎價約17,226元。單位於2012年2月斥資2,378萬元購入，帳面貶值近18%。事實上，本月沙田第一城兩房戶成交價都只是428萬元起。

鄰近九龍站二手屋苑情況相若。市場消息透露，漾日居2座高層F室三房戶，實用面積約794方呎，劈價300萬元，以1,580萬元售出，呎價約19,899元，約5年帳面蝕逾410萬元。

好運中心鬆綁貶21% 上車盤樓價跌勢更顯著。中原黎宗文稱，新盤減價吸走購買力，沙田好運中心松林閣中層E室，實用面積約348方呎，7月開價約565萬元，累減至468萬元易手，呎價約13,448元，約3年帳蝕127萬元，或貶值約21.3%。

世紀21溢榮郭少玲又指，柴灣高威閣3座中層D室兩房戶，實用面積約396方呎，7月放盤，累減50萬元後，以468萬元沽出，呎價約11,818元，單位約5年帳面跌價約15%。

荃灣半新盤昇柏山都現「蟹貨」。利嘉閣黃偉樂稱，該盤中層左翼A室套三房戶，減價至820萬元成交，逾5年帳面虧損13.8萬元。

此外，近期不少成交都重返多年前低位，私樓呎價頻失守萬元。祥益謝利官表示，天水圍慧景軒3座低層A室，實用面積約532方呎，去年開價700萬元，隨着市況近日降至500萬元，即場減至490萬元成交，屋苑2018年10月後首現低於「5球」成交，呎價約9,211元。