樓價跌勢急 下季恐嘔凸

挫逾1%創8個月最甘 首7月升幅縮剩2.6% 樓價一沉不起，跌勢更愈來愈急。政府公布今年7月私人住宅售價指數按月進一步下跌約1.12%，連挫3個月，並為去年11月後最大跌幅，指數跌至今年1月後最低。近月價格一直回軟，以致今年累積升幅不斷收窄，市場更料有機會於第四季完全蒸發。

新界中大單位瀉一成 差餉物業估價署臨時數據顯示，該指數於上月跌至343.4點，3個月累減約3.05%，拖累今年首7個月增長幅度收窄至僅約2.6%。相比2021年9月的歷史高位398.1點，差幅亦擴闊至約13.74%。

事實上，以地區及實用面積劃分，再撇除按月買賣不足20宗的單位類別，7月有8類單位平均呎價下挫，以新界區面積約1,076至1,721方呎中大型單位跌幅最大，平均呎價按月顯著下跌約9.65%至約10,521元，為去年12月後最低。

綜觀今年首7個月，已有3類單位出現「跌凸」狀況，當中九龍區面積約431至752方呎中小型戶倒跌約2.47%，跌至約12,830元，為去年11月後最低。至於同區面積約431方呎以下細戶，以及新界同戶型的平均呎價，亦於今年累挫約2.02%及約0.58%。

若果單以實用面積約1,075方呎或以下中小型單位，以及面積約1,075方呎以上大戶劃分兩類單位，相關售價指數分別按月下挫約1.12%及0.56%，同樣連續3個月報跌。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，恢復通關後樓市復常不似預期，經濟上升乏力，香港樓市受美國息口衝擊，料將持續受壓。若缺乏利好消息或政策刺激，今年僅餘的樓價升幅將於第四季被消耗。

內地生入市撐起租金 相反，租金走勢受惠暑假檔期，內地學生湧港而被搶高。差估署資料顯示，7月私宅租金指數報183.2點，按月升約1.05%，連升6個月，今年累漲約4.39%。各區均錄租金增長個案，世紀21奇豐黎樹森表示，粉嶺中心D座中層三房戶，實用面積約535呎，獲同類租客追價2,000元，以每月兩萬元承租，屬項目近年高位，呎租約37.4元。

中原指，堅尼地城加惠臺1座高層G室兩房戶，零議價下獲兩名學生以2.2萬元夾租，呎租約47元創屋苑近兩年新高。黃竹坑站港島南岸揚海2A座高層E室一房戶，獲來港專才以兩萬元承租，呎租約59元屬屋苑入伙以來最高。

該行又指，屯門8月錄約400宗租賃成交，內地學生以1.35萬元租同區NOVO LAND第1B期3座高層B室，成交呎租約33.5元。

私人住宅售價指數 私人住宅租金指數