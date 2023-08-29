輪商精選：看好平保留意19312
內地股票交易印花稅減半，刺激內地股市上升，利好內險股表現，中國平安(02318)周一曾升6.86%，觸及47.5元，其後升幅收窄。該企將派成績表，看好業績提振股價，不妨參考認購證19312，行使價58.03元，2023年12月到期，實際槓桿9.5倍。相反，如看淡平保可考慮認沽證11555，行使價45.96元，2023年12月到期，實際槓桿5.9倍。
美團淡友吼17097
美團(03690)次季經調整溢利達77億元人民幣，按年增2.7倍。美團升至140元水平受阻，看淡可留意認沽證17097，行使價127元，2023年12月到期，實際槓桿5.2倍。相反，看好美團可參考認購證14846，行使價170.1元，2024年1月到期，實際槓桿6.9倍。
評級機構穆迪維持騰訊控股(00700)的A1發行人評級及高級無抵押債務評級，評級展望為穩定。騰訊股價周一曾升至333.6元，其後回至330元以下。如看淡騰訊後市，可關注認沽證15566，行使價288.68元，2023年12月到期，實際槓桿8.3倍。若續看好反彈可留意認購證19225，行使價370.2元，2023年11月到期，實際槓桿10.4倍。
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