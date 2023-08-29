商廈消息：灣仔一籃子料損手放售

香港經濟未見起色，房地產私募基金凱龍瑞集團劈價再放售商業物業。該公司透過代理放售灣仔謝婓道303號KONNECT全幢商廈，以及同區海外信託銀行大廈41個車位，意向價約16億元，較去年放盤價低約13.5%，若連同翻新費用，項目料屬蝕讓放盤。

高力承上述公司委託代理以公開招募意向書形式，出售該批物業，新買家可一併購入，或考慮個別洽購，是次意向書截止日期為9月27日。KONNECT樓高25層，總建築面積約86,212方呎。業主於2018年斥資約兩億元進行大型翻新，並於2020初完成工程。據了解，該批物業去年以意向價18.5億元放售，現時調低2.5億元，至於項目購入價共約14.5億元。

中環甲廈首7月跌租4.8% 另外，中原（工商舖）謝立生表示，黃竹坑業興街11號南匯廣場B座12樓07至16室及23樓08至10室，意向呎價約8,000餘元及約9,000元。該批物業將以交吉出售，意向價8,566餘萬元。資料顯示，上述一籃子單位曾於去年底放盤，意向價約一億元，最新叫價調低逾一成。

此外，萊坊最新一期《香港每月物業市場報告》指出，7月中環及銅鑼灣甲廈租金跌幅較大，兩區租金按月分別下跌約0.6%及0.7%，而今年首7個月更累挫4.8%及4.7%。

該報告指，上月港島區甲級寫字樓平均呎租約67.5元，按月下跌約0.3%，而今年截至7月，則已累挫約2.8%。至於中環及銅鑼灣上月平均呎租約101.2元及55.6元。