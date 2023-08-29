新盤焦點：凱和山計劃9月初上樓書

全新盤魚貫登場，一手焦點將由市區轉移至新界西北。路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏管翠路18號項目凱和山，昨日公布啟動銷售部署，計劃9月初上載樓書及開放示範單位。

該公司銷售及市場推廣副總監陳健聰指，項目有望下月開售。樓盤包括4座樓高16至17層的住宅大樓，標準戶型涵蓋開放式至四房間隔，主打的兩房戶佔逾四成。另外亦設有14座洋房，全盤共提供693伙，預計關鍵日期為2024年6月30日。他認為加息周期接近尾聲，看好下半年樓市走勢。

星星地產旗下元朗朗屏雨後快將入伙，部署下月中以現樓形式展開新一輪銷售。該公司主席及首席執行官陳文輝表示，該盤迄今售出169伙，套現逾10億元，平均成交呎價約15,020元，對交樓質素有信心，會積極部署於入伙階段出售車位，有機會供三房戶買家優先選購。

該公司銷售及推廣董事總經理廖漢威透露，現樓階段將提供3個全新付款方法，或會涵蓋特長成交期與先住後付等方法。

豪宅方面，華懋集團的薄扶林豪宅項目碧麗軒，透過招標以3,900萬元售出單位07，屬複式三房戶，連114方呎花園，呎價約22,401元。該盤8月至今已沽3伙，套現逾1.2億元。