二手頻現冧價蝕讓

遠晴9年第一滴血 新圍苑連稅輸90萬 樓市崩圍，各類二手住宅都出現「冧價」及「蝕入肉」個案。有港島半新盤驚現持貨9年都要損手，筲箕灣遠晴一房戶劈價至628萬元沽，原業主2014年購入，現帳蝕逾46萬元離場，為該盤首宗蝕讓。屯門居屋新圍苑更有移民盤，於已補價自由市場蝕賣兼自付辣招稅，料損失共逾90萬元。

美聯周永業指，遠晴中層A室，實用面積約431方呎，年初開價815萬元放售，近日降至650萬元，同區用家議價後再獲減價22萬元承接，呎價約14,571元。原業主於2014年8月以約674.2萬元一手購入，帳面蝕約46.2萬元，單位貶值約6.9%。

君滙港三房鬆綁賣900萬 該行李振榮續稱，同區香島3座中層兩房戶，亦獲同區租客斥1,130萬元買入，呎價約16,259元，做價比2017年2月買入價帳面低約13%。

奧運站一帶二手屋苑，以往兩房單位做價都逾千萬元。利嘉閣甘尚德指，西南九龍君滙港3座低層C室，實用面積約541方呎，屬三房間隔，望園景，新買家看準時機，議價後以900萬元買入，呎價約16,636元。原業主於2020年以1,000萬元買入，現轉手帳蝕100萬元或約10%。

新界西北情況相若。中原陳德孝表示，發展商劈價推盤，二手市場備受打擊，天水圍栢慧豪園5座極高層A室，累減45.5萬元，上車客以542.5萬元購入，呎價約10,982元，低估價約7%，單位約3年帳面蒸發約6.4%。

元朗溱柏本月已錄至少3宗蝕讓。消息稱，該盤7座中層G室，降價至606萬元沽，呎價約10,899元，原業主持貨不足4年，帳蝕逾10萬元。

為求出貨，部分業主「去到盡」，蝕賣兼自付辣招稅。市場消息透露，屯門居屋新圍苑D座中層戶，實用面積約401方呎，有裝修，近期在自由市場叫價400萬元，原業主因移民賣樓，再減至370萬元售，呎價約9,227元。

海逸豪園劈320萬轉讓 據了解，上址於2021年底才以426萬元購入，轉售帳面已貶值逾13%，相距辣招鬆綁不足4個月仍要沽貨，連自付10%額外印花稅計算，已損失逾90萬元，當中仍未計裝修及其他買賣成本。

大屋苑湧現低價及劈價。美聯黃錦瀚稱，沙田第一城4座高層A室，實用面積約819方呎，僅售900萬元，呎價約10,989元。利嘉閣潘立信指，紅磡海逸豪園9座中層E室，套三房望煙花景，累劈320萬元，以1,480萬元沽，呎價約16,444元。

二手業主蝕讓散貨實錄