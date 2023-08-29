絲絲講場：停播《好聲音》 星空華文再插45%
擁有《中國好聲音》知識產權（IP）嘅星空華文(06698)，上星期出通告撐浙江衞視停播呢個音樂節目，兼且話會配合相關部門嘅調查，可惜通告無助股價止瀉，尋日該股股價更幾乎腰斬，大插47.52%，全日收市都要跌45.24%，報29.9元，單日市值蒸發達98.43億元。
市值7日失375億
睇番呢隻股票，喺過去嘅7個交易日，股價由收市高位124元碌落嚟，已經大幅插水七成六，即係市值累計唔見咗超過375億元，都咪話唔傷！
樂壇天后李玟（CoCo）紅顏薄命，固然令我呢位小粉絲傷心至極。CoCo生前控訴呢個內地歌唱選秀真人騷不公，致令星空華文股價大跌。但如果撇除呢件傷心事，今次停播對星空華文營運嚟講，影響有幾大呢？
話說該公司今日會出上半年業績，停播《中國好聲音》係8月先發生，正路嚟講對業績影響要下半年先至會反映。不過，尋日內地就有報道話，因為今次停播，製作單位將賠償7個廣告商共計逾5億人民幣天價違約金，當中並未包括呢啲廣告贊助商品牌形象受損嘅問題。話說星空華文喺截至去年12月底止全年，都只係賺8,691.8萬元人仔，對全年業績嘅壓力可想而知。
如果《中國好聲音》唔能夠復播，星空華文仲有咩揸拿呢？絲絲舉其他IP出嚟，相信都唔會完全無人識嘅，例如《2022蒙面舞王》、《2022這就是街舞》等。不過，股市最怕唔明朗，希望內地今次調查呢單真人騷事件，可以查得清清楚楚，還原番成件事，畀各人一個公道啦。
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