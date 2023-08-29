建滔半年盈利縮44% 收入降三成

集團業績公告顯示，覆銅面板部門營業額按年下降23%至82.7億元；EBITDA（扣除利息、稅項、折舊及攤銷前利潤）下降47%，至11.89億元。印刷線路板部門銷售額下降18%至57.23億元，EBITDA升16%至9.7億元。

期內整體營業額下跌32.73%，至187.19億元，集團稱下半年客戶信心逐漸恢復，出貨量轉勢重拾升軌；又預期覆銅面板市場會逐步企穩反彈，上半年已在廣東省連州市增加銅箔產能每月450噸，下半年將額外再增加銅箔產能每月300噸。

建滔積層板上半年的毛利率約16%，去年同期則為30.38%；惟公司補充現在除了銅以外，覆銅面板所有原材料庫存價格基本已跌至極低點，有助提升下半年度的毛利率。此外，公司下半年將於泰國增加覆銅面板產能每月40萬張，以配合發展步伐。