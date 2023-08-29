建滔半年盈利縮44% 收入降三成
早前發盈警的建滔系昨公布截至6月底止的上半年業績。其中，母公司建滔集團(00148)基本純利跌44.9%至13.89億元，與盈警預告的下跌不超過46%相若，同時削中期息46.66%至0.16元，惟重新派發0.5元的特別息。該企股價昨日收報17.54元。
集團業績公告顯示，覆銅面板部門營業額按年下降23%至82.7億元；EBITDA（扣除利息、稅項、折舊及攤銷前利潤）下降47%，至11.89億元。印刷線路板部門銷售額下降18%至57.23億元，EBITDA升16%至9.7億元。
期內整體營業額下跌32.73%，至187.19億元，集團稱下半年客戶信心逐漸恢復，出貨量轉勢重拾升軌；又預期覆銅面板市場會逐步企穩反彈，上半年已在廣東省連州市增加銅箔產能每月450噸，下半年將額外再增加銅箔產能每月300噸。
建滔積層板利潤跌77%
至於旗下的建滔積層板(01888)今年上半年基本純利為4.22億元，按年跌77.46%，派中期息6仙，按年少60%。受電子行業需求下滑影響，期內出貨量較去年同期下跌8%，月平均出貨量為740萬張；覆銅面板部門營業額下降24%，至79.1億元。
建滔積層板上半年的毛利率約16%，去年同期則為30.38%；惟公司補充現在除了銅以外，覆銅面板所有原材料庫存價格基本已跌至極低點，有助提升下半年度的毛利率。此外，公司下半年將於泰國增加覆銅面板產能每月40萬張，以配合發展步伐。
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