阿里辦採購節 報名商家添兩倍
阿里巴巴(09988)旗下全球綜合外貿線上批發交易平台阿里巴巴國際站（Alibaba.com）香港區負責人文成樑表示，適逢9月是外貿行業的傳統高峰期，將舉辦為期一個月的「九月採購節」，目前活動反應理想，今年已報名的商家數量按年增長200%，當中有三成商家首次參與此活動，首次參與採購節的商家中以消費電子數碼產品（3C）及鐘錶珠寶供應商較多。
他指，今年採購節為香港商家提供3大亮點服務，包括將提供足不出戶工位直播和展會現場進行線上直播支援、金品誠企認證及90天低價保證等，其中90天最低價保證覆蓋17個市場的買家，包括美國、英國、澳洲、馬來西亞、泰國、日本及南韓等。
至於香港區域市場趨勢方面，文指Alibaba.com香港區由年初至今的成交率達雙位數字增長，非常可觀，可謂「旺丁又旺財」，而在香港區域平台上經營10年以上的香港供應商佔比已逾一成，經營逾5年以上亦接近三成，反映本地供應商視Alibaba.com為公司拓展境外市場的重點電商平台。他又稱，香港區域供應商主要銷售的市場首5位，分別為美國、歐盟、英國、澳洲及挪威，因為香港商家一般較熟悉這些市場，這些市場本身要求相對質量高的產品以及對產品保證較嚴謹，故香港商家可以滿足他們這些需要。
港商覓新興市場機會
問及今年第三季的展望，他指出口商對前景日益感到樂觀，有望看到出口訂單顯著增加；又謂除了傳統的貿易夥伴，香港商家亦正在尋找新興市場的機會，例如與東南亞、中東和非洲等地區的貿易合作，認為潛力巨大。
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