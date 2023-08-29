阿里辦採購節 報名商家添兩倍

至於香港區域市場趨勢方面，文指Alibaba.com香港區由年初至今的成交率達雙位數字增長，非常可觀，可謂「旺丁又旺財」，而在香港區域平台上經營10年以上的香港供應商佔比已逾一成，經營逾5年以上亦接近三成，反映本地供應商視Alibaba.com為公司拓展境外市場的重點電商平台。他又稱，香港區域供應商主要銷售的市場首5位，分別為美國、歐盟、英國、澳洲及挪威，因為香港商家一般較熟悉這些市場，這些市場本身要求相對質量高的產品以及對產品保證較嚴謹，故香港商家可以滿足他們這些需要。