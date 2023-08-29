HashKey冀今年註冊用戶達100萬

香港證監會本月批出首批虛擬資產交易平台牌照，兩間獲發牌機構旋即部署針對散戶的服務。其中HashKey昨日正式推出零售交易系統，並設手機應用程式（App），首席運營官翁曉奇期望，今年全球註冊用戶達50萬至100萬，目標2025年底能達1,000萬至1,500萬用戶。

限散戶投資加密幣 他稱，目前與兩間本港銀行合作，包括虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）及一家發鈔行，另正與兩家中資銀行商討合作事宜。此外，在服務投入初期，將為用戶提供零交易手續費優惠。

他又指，接受所有持有香港身份證、具備香港住址證明人士開戶，並不需要「3粒星」，惟交易時若發現屬透過VPN進行，且不在香港證監會合規要求下的地方，例如內地，將密切監測有關用戶，適時禁止其交易。

他強調，所有投資者須接受資產及風險承受能力評估，總資產100萬元以下的普通散戶限制投資加密貨幣比例不得超過總資產三成。

另一家持牌平台OSL宣布推出一系列針對散戶的推廣活動「RESURGENCE 2.0」，以連繫傳統零售客群及數碼資產。OSL行政總裁Hugh Madden表示，以市場合規和政府監管為基礎的長期戰略能保障公司發展，也有助公司得到用戶廣泛的信任和肯定。

OSL提供優惠吸客 OSL已於月初開放零售投資者註冊，並交易包括比特幣和以太幣等數碼資產，為吸引客戶，將提供限期優惠，包括送機票、提供一對一入門課程等。