青啤純利34億增兩成
新冠疫情過後餐飲行業逐漸復甦，酒精類飲品的消費亦有所反彈。青島啤酒(00168)上半年收入按年升12.03%至215.91億元（人民幣‧下同），純利亦增長20.11%至34.25億元，每股盈利2.516元，不派中期息。
該公司表示，上半年累計產品銷量按年增長6.5%。其中，青島啤酒主品牌共實現產品銷量按年增長8.2%至28.1億升；中高端以上產品實現銷量19.7億升，按年增長15%。資產負債表亦顯示，公司於截至6月底止的存貨總額為23.84億元，較去年底減少42.58%，反映去庫存的進度良好。期內營業利潤率為21.31%，按年升1.36個百分點。
中國食品溢利升24%
至於主營非酒精類飲品業務的中國食品(00506)上半年收入按年增幅僅4.72%，至124.55億元；純利增長24.73%至6億元，不派中期息。
該公司表示，中國的日常經濟活動已逐步恢復常態，市場需求也在逐漸復甦，惟期內白糖價格受減產等因素影響而大幅上漲，導致毛利率按年下跌0.7個百分點。
展望下半年，中國食品預計，主要原材料價格保持在高位；高通脹及利率上升將繼續影響全球經濟及營商環境，內地經濟持續恢復發展的基礎仍不穩固。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：