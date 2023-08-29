青啤純利34億增兩成

該公司表示，上半年累計產品銷量按年增長6.5%。其中，青島啤酒主品牌共實現產品銷量按年增長8.2%至28.1億升；中高端以上產品實現銷量19.7億升，按年增長15%。資產負債表亦顯示，公司於截至6月底止的存貨總額為23.84億元，較去年底減少42.58%，反映去庫存的進度良好。期內營業利潤率為21.31%，按年升1.36個百分點。

該公司表示，中國的日常經濟活動已逐步恢復常態，市場需求也在逐漸復甦，惟期內白糖價格受減產等因素影響而大幅上漲，導致毛利率按年下跌0.7個百分點。

展望下半年，中國食品預計，主要原材料價格保持在高位；高通脹及利率上升將繼續影響全球經濟及營商環境，內地經濟持續恢復發展的基礎仍不穩固。