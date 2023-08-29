商湯半年蝕31億 傳又裁員

員工較一年前少15% 內地傳媒引述一名商湯員工稱，其所屬的智慧城市與商業事業群（SCG）部門將裁員10至15%；其他部門同樣有裁員舉動。值得留意是，公司在昨日公布的業績公告中提到，因為部分智慧城市客戶「面臨暫時的預算限制及不明確的宏觀經濟環境」，導致貿易應收款項總額的帳齡有所惡化。

根據業績公告，商湯截至6月底的僱員總數為5,016人，較一年前的5,943人減少927人或15.59%，大部分裁員都是在去年下半年發生。上半年內員工人數只減少82人，應該尚未反映今次裁員。

公司回應表示，會根據市場環境變化和自身發展狀況進行相應的戰略調整，並「對組織和人才結構進行優化，以更好地滿足業務發展需要」；又稱「整體發展良好，對優秀的社會人才和高校畢業生會持續引進。」