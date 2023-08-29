小鵬58億購滴滴智能車開發業務
內地「造車新勢力」之一的小鵬汽車(09868)繼早前與德國車廠福士合作後，最近以最多約58.35億元收購召車平台滴滴旗下的智能汽車開發業務。董事長何小鵬表示，公司將利用新獲得資產，研發以15萬元人民幣定位的新電動車品牌「MONA」，並作為公司第二、第三品牌發展的開始，有信心年銷量可達10萬輛以上，甚至遠高於此數。小鵬股價昨日一度飆逾16%，收市仍升10.9%，報72.2元。
這次交易將由小鵬發行最多約9,113.17萬股A類普通股支付，佔公司已發行總股本約5.26%，發行價每股64.03元，較上周五收市價折讓約1.7%。根據協議，小鵬將於首次交割日當天，以發行價發行約5,816萬股A類普通股；若其後達到業績目標里程碑等要求，會再進一步發行股份，有關股份設12至24個月禁售期。
擬明年推MONA兩款車
內媒引述消息指，「MONA」將推出兩款產品，並計劃在明年下半年上市。受惠滴滴的造車項目「達芬奇」已相當成熟，令「MONA」產品發布時間與另一家電動車企蔚來(09866)布局數年的「阿爾卑斯」項目非常接近。
除了「MONA」項目，小鵬和滴滴還將在金融、充電、自動駕駛出行等多個領域展開合作。小鵬總裁顧宏地指出，滴滴可以為小鵬提供市場資源來進行營銷，雙方將共建快速充電站。此外，滴滴還會通過其平台向公司的「MONA」客戶推薦小鵬相關的金融保險產品，並在未來的Robotaxi營運方面開展更進一步合作。
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