小鵬58億購滴滴智能車開發業務

這次交易將由小鵬發行最多約9,113.17萬股A類普通股支付，佔公司已發行總股本約5.26%，發行價每股64.03元，較上周五收市價折讓約1.7%。根據協議，小鵬將於首次交割日當天，以發行價發行約5,816萬股A類普通股；若其後達到業績目標里程碑等要求，會再進一步發行股份，有關股份設12至24個月禁售期。

除了「MONA」項目，小鵬和滴滴還將在金融、充電、自動駕駛出行等多個領域展開合作。小鵬總裁顧宏地指出，滴滴可以為小鵬提供市場資源來進行營銷，雙方將共建快速充電站。此外，滴滴還會通過其平台向公司的「MONA」客戶推薦小鵬相關的金融保險產品，並在未來的Robotaxi營運方面開展更進一步合作。